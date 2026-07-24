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BWF超級1000中國公開賽男單8強賽今（24）日開打，地主中國男單全軍覆沒。台灣一哥周天成先在3局大戰中擊敗世界球王石宇奇，終結對戰9連敗；林俊易隨後再以直落二擊退翁泓陽，兩人攜手挺進4強，也提前替台灣鎖定一張決賽門票。隨著石宇奇、翁泓陽止步8強，加上陸光祖、李詩灃首輪就遭淘汰，中國男單在自家舉辦的賽事無人闖進4強，確定提前與決賽無緣。這樣的結果也讓《北京青年報》直言，地主男單在家門口遭到團滅，整體表現令人失望，並直言：「除了石宇奇能打外，男單人才嚴重大斷層。」石宇奇此役原本被看好能延續對周天成的壓制力，雙方交手前20次，石宇奇取得15勝5敗，且握有對戰9連勝優勢。不過比賽卻出現戲劇性轉折，石宇奇首局一度取得13：6領先，卻突然陷入得分荒，被周天成打出猛烈反攻，最終反遭21：14逆轉。雖然第二局石宇奇以21：12扳平，但決勝局體能下滑、移動速度明顯受到影響，加上關鍵分把握不佳，最終以15：21吞敗。《北京青年報》指出，石宇奇繼上周日本公開賽8強不敵法國好手波波夫（Christo Popov）後，再度止步8強，已經連續兩站高等級賽事無緣4強。另一場8強戰，翁泓陽面對林俊易同樣功虧一簣。首局雙方一路鏖戰至延長，翁泓陽數度握有局點，卻始終無法把握機會，反而遭林俊易連續化解危機，以27：25逆轉拿下首局。第二局翁泓陽明顯受到首局失利影響，最終再以14：21落敗，直落二遭到淘汰。中國媒體分析，男單人才厚度不足的問題已再次浮現。《北京青年報》報導指出，石宇奇仍是中國男單最具競爭力的核心，但只要他狀態下滑或遭遇體能瓶頸，其他選手難以立即補上戰力缺口，缺乏能夠穩定站上國際賽場的第二號人物。《北京青年報》更點出，下個月世界羽球錦標賽即將登場，若石宇奇無法調整狀態，中國男單整體前景恐怕不容樂觀。連續兩站高等級國際賽的表現，也讓外界再次質疑中國男單目前的競爭力與人才養成，是否已出現明顯斷層。