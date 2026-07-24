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▲COMEBUY聯名霓淨思，強推最新PDRN麗珠新生系列。（圖／業者提供）

▲COMEBUY水果祭，推薦酸甜好味(鳳梨冰茶)。（圖／業者提供）

▲COMEBUYDREAM-霓淨思也注入愛心公益門市，喝蘋果冰茶、玉荷冰綠送PDRN麗珠新生系列面膜。（圖／業者提供）

▲COMEBUY聯名霓淨思，強推最新PDRN麗珠新生系列。（圖／業者提供）

隨著夏日熱浪強勢來襲，手搖飲職人 COMEBUY 與高效醫美保養品牌 Neogence 霓淨思再度強強聯手，隆重推出「肌膚續杯 第二彈」跨界合作！自2026年 7 月 31 日至 8 月 31 日，雙方不僅量身打造了「兩款專屬聯名杯身」，將充滿水分與科技感的視覺完美融合，更要為消費者的身體與肌膚同步高效補水。活動期間，凡至全台 COMEBUY 門市購買指定檔期飲品(蘋果冰茶、鳳梨冰茶、玉荷冰綠)任乙杯，即可免費獲得霓淨思全新引爆美妝圈話題的「PDRN 麗珠新生系列」面膜乙片（單片市價 75 元，盒裝 4 入市價 299 元）。全新保養系列面膜共推出三款效能，讓愛喝飲料又想美美的男女老少，在炎炎夏日中，一邊暢飲清爽果茶、一邊享受極致的修護保養，全台數量有限，送完為止。本次聯動飲品特別嚴選三款高人氣、消暑解渴的經典果茶，作為夏日解渴的秘密武器。首款推薦「蘋果冰茶（L杯/65元）」，以清爽茶湯為基底，交織著香甜蘋果芬芳與嚼勁十足的寒天晶球，每一口都能喝到清新微酸果香與茶韻的完美平衡；緊接著是果香濃郁的盛夏救星「鳳梨冰茶（L杯/65元）」，嚴選台灣鳳梨融入清香淡雅的茉莉綠茶中，酸甜果香茶香，一瞬間解暑所有難耐的悶熱；最後則是獨家風味設計的「玉荷冰綠（L杯/55元）」，將荔枝露的清甜多汁與高雅茉莉綠茶細膩結合，茶香芬芳且果甜繚繞。三款限定飲品以最清爽的鮮調果香，陪伴度過這場盛夏狂歡。在追求美麗與消暑的同時，COMEBUY 依然不忘深化品牌的社會責任與溫暖初心。本次與霓淨思合作的「肌膚續杯」二次聯動，全台首家給予身心障礙天使公平就業機會的 COMEBUYDREAM 小巨蛋公益門市 也宣布同步溫馨響應！活動唯獨需要特別注意，因應公益門市現場調茶師的備料與製作流程，COMEBUYDREAM 門市之活動指定飲品僅精選限定「蘋果冰茶」與「玉荷冰綠」兩款。凡於活動期間至現場門市點購兩款經典果茶，除了能同樣免費獲得市價 75 元的霓淨思最新「PDRN 麗珠新生系列」面膜乙片，更能用一杯飲料的實質行動，給予現場身心障礙夢想天使調茶師最直接的鼓勵。邀請所有客人在現場多花一分鐘的溫柔等待，與天使調茶師一同在盛夏中乾杯，讓潮流熱情與肌膚保養轉化為改變社會的美麗溫暖力量。台灣醫美品牌Neogence霓淨思以科學實證為依歸，秉持嚴謹態度與實證精神，持續研究創新。今夏推出全新「PDRN麗珠新生系列」，以PDRN雙軌賦活科技，結合雙效科研配方，驅動院線級修護。同時再次與人氣手搖飲品牌COMEBUY跨界合作，用肌膚續杯，讓身心靈同時修護。7/31～8/31至全台COMEBUY門市消費檔期飲品任一杯，即贈Neogence霓淨思「PDRN麗珠新生系列」面膜乙片。LINE鐵粉：綁定Neogence霓淨思LINE官方會員，再送$500折價券！加碼送正貨：至Neogence霓淨思官網，不限金額消費並輸入折扣碼，加碼贈送面膜正貨乙盒。