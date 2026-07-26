小孟老師分析今（26）日十二星座運勢，牡羊座愛情貴人運強，貴人是水瓶座，處女座與廠商溝通良好，貴人是雙子座，獅子座與同事相處會變得輕鬆，貴人是處女座。
牡羊座：
工作：轉換跑道成功
感情：愛情貴人運強
財運：抓住投資機會
牡羊幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
金牛座：
工作：公司同事幫忙
感情：拉近彼此距離
財運：加強維護利益
金牛幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
雙子座：
工作：網拍經營順暢
感情：一心一意浪漫
財運：掌握資訊市場
雙子幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
巨蟹座：
工作：取得技能執照
感情：娛樂增加戀愛
財運：加強研究學習
巨蟹幸運色：金色
貴人：射手
小人：魔羯
獅子座：
工作：同事相處輕鬆
感情：心靈碰撞思維
財運：理性投資決策
獅子幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：雙子
處女座：
工作：廠商溝通良好
感情：感激生命有他
財運：做好風險控制
處女幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：巨蟹
天秤座：
工作：工作興奮努力
感情：聆聽內心聲音
財運：保護自我資產
天秤幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：水瓶
天蠍座：
工作：洽談生意順利
感情：調整個人心態
財運：事前投資謹慎
天蠍幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：天秤
射手座：
工作：適合農田活動
感情：用心打扮自己
財運：進行多元投資
射手幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
魔羯座：
工作：工作表現良好
感情：縱情歡笑暢快
財運：瞭解趨勢行情
魔羯幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
水瓶座：
工作：工作踏實穩定
感情：家庭和樂融融
財運：保持控制心態
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：處女
雙魚座：
工作：積極開拓客源
感情：嘗試了解對方
財運：控制財務風險
雙魚幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：射手
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工作：轉換跑道成功
感情：愛情貴人運強
財運：抓住投資機會
牡羊幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
金牛座：
工作：公司同事幫忙
感情：拉近彼此距離
財運：加強維護利益
金牛幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
雙子座：
工作：網拍經營順暢
感情：一心一意浪漫
財運：掌握資訊市場
雙子幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
巨蟹座：
工作：取得技能執照
感情：娛樂增加戀愛
財運：加強研究學習
巨蟹幸運色：金色
貴人：射手
小人：魔羯
獅子座：
工作：同事相處輕鬆
感情：心靈碰撞思維
財運：理性投資決策
獅子幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：雙子
處女座：
工作：廠商溝通良好
感情：感激生命有他
財運：做好風險控制
處女幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：巨蟹
天秤座：
工作：工作興奮努力
感情：聆聽內心聲音
財運：保護自我資產
天秤幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：水瓶
天蠍座：
工作：洽談生意順利
感情：調整個人心態
財運：事前投資謹慎
天蠍幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：天秤
射手座：
工作：適合農田活動
感情：用心打扮自己
財運：進行多元投資
射手幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
魔羯座：
工作：工作表現良好
感情：縱情歡笑暢快
財運：瞭解趨勢行情
魔羯幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
水瓶座：
工作：工作踏實穩定
感情：家庭和樂融融
財運：保持控制心態
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：處女
雙魚座：
工作：積極開拓客源
感情：嘗試了解對方
財運：控制財務風險
雙魚幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：射手