占卜師「道境塔羅」分析今（26）日十二生肖工作運勢與建議。屬龍運勢不佳，容易因為過高的期待忽略已有的成果，屬羊有新的機會，但可能因為準備不足而無法完全把握，建議打好基礎再迎接挑戰。
鼠
容易受到過去的人事物影響，讓自己無法全心投入現在。建議放下舊包袱，把重心放回眼前的工作。
牛
工作與財務運勢穩定，長期努力開始看見成果。建議持續維持目前的節奏，穩定累積將帶來更大的收穫。
虎
事情進展容易受到外在因素影響，可能不如預期順利。建議保持彈性，遇到變數時及時調整方向。
兔
容易因資訊不足或一時衝動而說錯話。建議重要訊息多確認一次，避免因溝通失誤造成誤會。
龍
整體運勢不差，但容易因過高期待而忽略已有的成果。建議放慢腳步，珍惜眼前的收穫，保持正向心態。
蛇
今天適合學習新技能或規劃新的工作方向。建議保持好奇心，多累積專業能力，未來將有更多發展機會。
馬
面對選擇時容易陷入猶豫。建議理性分析利弊，別因遲遲無法決定而耽誤時機。
羊
新的機會雖然出現，但可能因準備不足而無法完全把握。建議先打好基礎，再積極迎接挑戰。
猴
做事踏實穩定，適合按部就班完成手上的工作。建議保持耐心，持續努力就能累積漂亮的成果。
雞
壓力較大，容易因擔心太多而影響睡眠或工作效率。建議不要把所有事情都往壞處想，專注解決眼前問題即可。
狗
充滿活力與學習熱情，適合接受新任務或展開新計畫。建議勇敢嘗試，今天的努力將成為未來的助力。
豬
休息過後重新找回動力，事情也開始逐漸回到正軌。建議調整好節奏，把握重新出發的機會。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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容易受到過去的人事物影響，讓自己無法全心投入現在。建議放下舊包袱，把重心放回眼前的工作。
牛
工作與財務運勢穩定，長期努力開始看見成果。建議持續維持目前的節奏，穩定累積將帶來更大的收穫。
虎
事情進展容易受到外在因素影響，可能不如預期順利。建議保持彈性，遇到變數時及時調整方向。
兔
容易因資訊不足或一時衝動而說錯話。建議重要訊息多確認一次，避免因溝通失誤造成誤會。
龍
整體運勢不差，但容易因過高期待而忽略已有的成果。建議放慢腳步，珍惜眼前的收穫，保持正向心態。
蛇
今天適合學習新技能或規劃新的工作方向。建議保持好奇心，多累積專業能力，未來將有更多發展機會。
馬
面對選擇時容易陷入猶豫。建議理性分析利弊，別因遲遲無法決定而耽誤時機。
羊
新的機會雖然出現，但可能因準備不足而無法完全把握。建議先打好基礎，再積極迎接挑戰。
猴
做事踏實穩定，適合按部就班完成手上的工作。建議保持耐心，持續努力就能累積漂亮的成果。
雞
壓力較大，容易因擔心太多而影響睡眠或工作效率。建議不要把所有事情都往壞處想，專注解決眼前問題即可。
狗
充滿活力與學習熱情，適合接受新任務或展開新計畫。建議勇敢嘗試，今天的努力將成為未來的助力。
豬
休息過後重新找回動力，事情也開始逐漸回到正軌。建議調整好節奏，把握重新出發的機會。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。