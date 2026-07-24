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中聯油脂出產的大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，引爆全台食安風暴，台北市長蔣萬安號召民眾明（25）日上凱道抗議，黨內包括立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文也公開表態力挺。對此，政治評論員吳靜怡認為，蔣萬安操弄食安玩政治秀，藍營選情卻白忙一場，反倒苦了盧秀燕進入火場。「蔣公子提油救火創造聲量，卻成燕子撲火，盧秀燕的負面聲量暴增！」吳靜怡直言，蔣萬安現在做的，究竟是在解決食品安全問題，還是把人民的恐慌加工成自己的政治舞台？盧秀燕召集17個藍白執政縣市召開「反毒油線上國是會議」，試圖將自己形塑為全國食安的領頭羊，但中聯油脂「8年僅驗1次」的監管大漏洞，在大數據傳播中被迅速放大，負面聲量瞬間呈現暴增態勢。吳靜怡續指，這使得盧秀燕在輿論場中從原本義正嚴詞的「攻方」，一夕之間被定格為「縱容毒油流向全台的最重災區與食安最大破口」，政治形象遭到重創，盧秀燕原本穩健的「五星市長」政治能量，在此波風暴中嚴重消退，原本被看好進軍2028的大勢，也因「失火的台中後院」而大打折扣。最後，吳靜怡也強調，國民黨強化了支持者情緒，卻沒有證明它已經攻破中間選民、影響地方選舉。蔣萬安高調的收割聲量，實質受傷的是盧秀燕，更值得警惕的是，藍綠過度政治化，反而會升高中間選民的反感，最終讓兩邊都付出代價！食安問題需要的是真相與制度改革，而非無止境的政治秀。