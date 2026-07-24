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韓國女星具惠善近日登上綜藝節目《金周河的 Day & Night》，分享她為了演戲苦練抽菸長達10個月的故事，甚至為了讓動作自然，她強迫自己一天抽掉一包菸，還被吸菸室大學生誤認成為「老菸槍」，不過這也正好達成她的目的，因此開心地說「成功了！」展現自己對演戲的超級高標準。具惠善透露，當時主演的電影角色需要會抽菸，因此不抽菸的具惠善一拍完畫面，馬上被打槍抽菸動作「一看就知道不會抽」，這讓完美主義的她決定從0開始學習抽菸。為了讓自己看起來像個沒菸不行的人，具惠善花了10個月練習，不只模仿姿勢，還真的每天抽掉一包香菸，甚至親自前往校園吸菸區，觀察吸菸者的神情、動作與細節，希望將角色演到淋漓盡致。這段苦練也收到意外成果，具惠善表示，自己太常到校園吸菸室觀察，被學生認出後，匿名社群開始出現不少貼文，像是「看到具惠善在抽菸」、「她根本是老菸槍」等討論，面對外界誤會，她不僅不生氣，反而心想：「成功了！」因為這代表自己的演出已經自然到讓旁人完全看不出是在刻意練習。具惠善在節目中也聊到面對惡評的心情，她坦言出道24年來，不論好壞，每則跟自己有關的留言她都會看，尤其是針對演技、發音的建議，她都會當成進步的動力；但她也透露，自己第一次因為身材被留言罵「豬」時，受到極大打擊，那時甚至因此絕食、不願吃飯。願意為了角色投入大量時間與心力的具惠善，讓許多網友大讚「真的太敬業」，但這樣頗為極端的練習方式，公開後也讓許多粉絲感到心疼，希望她在專注精進演技時，不要忽略了自己的身體健康。