《ONE PIECE》（航海王）今年迎來29周年，一口氣公開多項紀念企劃，包括紀念卡牌的活動、與樂高系列推出動畫及新品，近日特別推出人偶劇《A Lazy Day in Thousand Sunny》，還有多位漫畫家繪製29周年賀圖。台灣方面則搭上漫畫博覽會熱潮，東立出版社祭出《航海王》1至113集整套漫畫優惠，超過一百本的數量，吸引不少粉絲討論。
《ONE PIECE》自1997年7月22日起於《週刊少年Jump》連載，今年邁入第29周年。官方公開紀念視覺，由「五檔魯夫」站在醒目的「29th」字樣前向粉絲致謝，並寫下「THANK YOU」，感謝全球讀者一路支持。
目前漫畫劇情仍圍繞在艾爾帕布篇（Elbaf），隨著洛基展現幻獸種能力、世界之王伊姆現身，以及神之騎士團、布魯克過去等伏筆陸續揭曉，不少讀者也期待《ONE PIECE》能在今年迎來第1200話，為明年的30周年展開更多布局。
驚喜公開人偶劇 草帽海賊團全變木偶
7月22日「ONE PIECE之日」，官方無預警公開特別人偶劇《A Lazy Day in Thousand Sunny》，故事以草帽海賊團在千陽號上的某一天為主軸，魯夫、喬巴、香吉士等角色全數化身木偶，搭配實景布景拍攝，呈現懷舊人偶劇風格。
其中香吉士的木偶造型因神情與原作反差極大，在社群掀起熱議，不少網友笑說「有點恐怖又有點可愛」、「官方真的很敢玩」，影片也象徵《ONE PIECE》持續嘗試不同形式詮釋劇情，不局限於漫畫、動畫、真人版，更跨足樂高世界、人偶劇及更多的呈現方式。
艾爾帕布魯夫成亮點 漫博開賣113集一次抱回家
《ONE PIECE 學園》作者小路壯平近期也繪製29周年賀圖，插畫中魯夫穿上艾爾帕布篇服裝、頭戴維京風牛角頭盔，在森林中奔跑，呼應目前漫畫主線，不少粉絲大讚「艾爾帕布魯夫真的太可愛」、「很有冒險開始的感覺」。
除此之外，台灣方面正值2026漫畫博覽會，東立出版社今年推出《航海王》全套漫畫優惠，現場販售1至113集完整套書，原價12995元，漫博期間以11046元販售，可以一次集齊所有單行本，出版社表示，漫博第二天仍有庫存，想要的粉絲可以直接到櫃檯說明並購買。
《航海王》即將進入30周年倒數，除了漫畫持續連載外，Netflix 動畫重製版《THE ONE PIECE》持續推進，真人版《ONE PIECE》也預定推出第三季，讓不少粉絲期待明年30周年是否還會公布劇場版或更多大型企劃。
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目前漫畫劇情仍圍繞在艾爾帕布篇（Elbaf），隨著洛基展現幻獸種能力、世界之王伊姆現身，以及神之騎士團、布魯克過去等伏筆陸續揭曉，不少讀者也期待《ONE PIECE》能在今年迎來第1200話，為明年的30周年展開更多布局。
7月22日「ONE PIECE之日」，官方無預警公開特別人偶劇《A Lazy Day in Thousand Sunny》，故事以草帽海賊團在千陽號上的某一天為主軸，魯夫、喬巴、香吉士等角色全數化身木偶，搭配實景布景拍攝，呈現懷舊人偶劇風格。
其中香吉士的木偶造型因神情與原作反差極大，在社群掀起熱議，不少網友笑說「有點恐怖又有點可愛」、「官方真的很敢玩」，影片也象徵《ONE PIECE》持續嘗試不同形式詮釋劇情，不局限於漫畫、動畫、真人版，更跨足樂高世界、人偶劇及更多的呈現方式。
《ONE PIECE 學園》作者小路壯平近期也繪製29周年賀圖，插畫中魯夫穿上艾爾帕布篇服裝、頭戴維京風牛角頭盔，在森林中奔跑，呼應目前漫畫主線，不少粉絲大讚「艾爾帕布魯夫真的太可愛」、「很有冒險開始的感覺」。
《航海王》即將進入30周年倒數，除了漫畫持續連載外，Netflix 動畫重製版《THE ONE PIECE》持續推進，真人版《ONE PIECE》也預定推出第三季，讓不少粉絲期待明年30周年是否還會公布劇場版或更多大型企劃。