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▲宋紀妍已是3個孩子的媽，但美貌依然毫無變化。（圖／翻攝自宋紀妍IG@cindyshen0723）

女星宋紀妍（本名：沈海欣）在2008年透過節目《大學生了沒》，以「海星」的藝名出道，精緻美貌讓她獲得高人氣。不過她在2013年就閃嫁身價超過百億的「新東陽少東」麥升陽，並將生活重心回歸家庭、陸續生下兩女一子。而昨（23）日是她的40歲生日，宋紀妍的老公也特地發文為愛妻慶生，曬出全家福照甜蜜告白：「原來最珍貴的幸福，一直就在我身邊。」麥升陽在昨日曬出與宋紀妍的一家五口慶生照片，只見照片中，夫妻倆被孩子們夾在中間，宋紀妍穿著白色上衣、化著淡妝、披著一頭黑長直髮，手中還捧著一大束花束。宋紀妍對著鏡頭露出甜笑，就算已經當了3個孩子的媽，但與13年前絲毫不變的清秀五官，都讓眾人超驚艷。麥升陽還超浪漫的引用詩詞寫下：「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。」並告白愛妻：「以前總以為幸福在遠方，所以一路追尋；走過歲月才明白，原來最珍貴的幸福，一直就在我身邊，而那個人，就是妳。此生有妳，夫復何求。」甜蜜為妻子慶生。宋紀妍在2008年首次於節目《我猜我猜我猜猜猜》亮相，接著並加入了《大學生了沒》出道，成為固定班底。因神似吳克群的外表，加上平時少言沉穩的模樣，還讓她有著「省話」稱號。在演藝圈期間，她曾代言過絲襪、速食、3C商品、洗面乳、女鞋、內衣等，還有多次雜誌拍攝及MV演出，擁有高人氣。而在2013年，宋紀妍與麥升陽僅交往2至3個月便決定步入婚姻，於同年520登記結婚，雖然曾不被看好，但如今走過13年依然甜蜜的模樣，可以說是直接用行動打破了外界看法。