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▲SK集團總裁崔泰源的次女（圖／截自Maeil Business）

南韓SK集團會長、前總統盧泰愚之女的「世紀離婚案」結果出爐。今（24）日裁定，崔泰源必須向前妻支付（約新台幣），這場纏訟多年的財產分割官司，終於在今日畫下句點。根據《韓聯社》報導，首爾高等法院是在南韓去年裁定將此案發回重審後，做出上述判決。當時，最高法院也宣布維持2人離婚判決，確定崔泰源須支付盧素英（約新台幣220萬元）撫慰金，這部分早已定案，這次宣判焦點僅集中在財產分割金額上。2人在結婚，育有3名子女，但婚姻最終走向破裂。崔泰源向法院申請離婚調解，但最終破局，並於轉入正式訴訟。原本不願離婚的盧素英則於改變態度反訴離婚，正式展開這場長達9年的法律戰。在離婚訴訟一審中，法院判決崔泰源須支付盧素英精神撫慰金（約新台幣220萬元）及現金（約新台幣14億元）的財產分割。然而到了的二審，法院認為前總統盧泰愚的「（約新台幣6.6億元）秘密資金」與盧素英的貢獻對SK集團成長有所助益，因此認定崔泰源持有的股份屬於財產分割對象，將撫慰金大幅提高至（約新台幣220萬元），財產分割金額更是暴增至（約新台幣304億元）。不過，翻轉二審認定，指出盧泰愚前總統的秘密資金屬於，即使該筆資金流入SK集團，也不能在財產分割中視為盧素英的貢獻，因此將案件發回重審。當時二審將撫慰金定為20億韓元的判決已獲得確定，因此發回重審的焦點僅集中在「財產分割」部分。經過發回重審程序，首爾高等法院今日最終裁定崔泰源須支付（約新台幣208億元），相較於二審判決的（約新台幣304億元），金額有明顯下修，這場歷時9年的世紀離婚案終於迎來階段性結果，不過若任一方不服，仍可再向最高法院提出上訴。