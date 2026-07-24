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▲宮原眼科(圖／觀旅局提供2026.7.24)

暑假旅遊熱潮來臨，台中市政府觀光旅遊局搶攻國旅市場，主打「舊城深度漫遊」。以台中城市發源地「中區」為核心，推廣搭乘「台灣好行」串聯國定古蹟與在地美食，帶領遊客免開車即可深度體驗結合歷史、人文與生活風格的舊城風采。中區擁有豐富的歷史文化資源，包含國定古蹟台中車站、第二市場、中央書局、台中州廳及宮原眼科等知名景點，皆見證了台中的城市發展軌跡。觀旅局推薦民眾搭乘台灣好行 11 路「台中時尚城中城線」，輕鬆接駁至草悟道與柳川水岸等熱門景點，白天深入巷弄探索歷史故事，夜晚漫步綠川與柳川，體驗不同時段的舊城風情。觀旅局指出，除了豐富的街區風貌，中區近年也匯聚多家風格獨具的文創旅宿。包含重現 1969 年摩登美學與工業風的「藍天飯店」、結合傳統窗花光影美學的「莿桐花文創微旅」、大廳設有三層樓高酒塔作為視覺焦點的「HOTEL TAICHUNG OKU」，以及獲得綠色旅行標章（GTS）認證的「旅巷自在輕旅」，提供遊客多元且兼具質感的住宿選擇。搭配暑期旅遊熱潮，台中亦推出一系列大型活動，包括「台中電影 Fun-In 季」、「台中清水走走藝術季」、8 月 22 日至 24 日登場的「台中石岡熱氣球嘉年華」，以及 8 月 29 日的「台中自行車嘉年華」，打造兼具山林消暑、海岸探索與藝文體驗的豐富旅程。觀旅局特別提醒，為保障旅遊安全，民眾訂房前可先至交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢合法業者，或於現場確認業者是否懸掛旅館業或民宿登記證與專用標識，杜絕非法日租套房，確保安心順心的假期體驗。