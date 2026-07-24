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▲陳喬恩分享在韓國健身房測量InBody發生的趣事。（圖／Joe Chen 陳喬恩IG@iam_joechen）

▲陳喬恩（左）和老公曾偉昌前往韓國釜山旅行。（圖／Joe Chen 陳喬恩IG@iam_joechen）

「戲劇女王」陳喬恩在中國發展10多年，2022年和馬來西亞富二代、新銳藝術家Alan（曾偉昌）返台登記結婚，婚後幸福甜蜜，近日夫妻倆赴南韓釜山自駕旅遊，陳喬恩透露在健身房量InBody（身體組成分析儀），填入年齡「47歲」的時候嚇到當地工作人員，讓她暗爽在心裡。今（24）日陳喬恩在IG限時動態發文表示，去健身房測量InBody，工作人員請她在儀器輸入身高和年齡，自己便按下165公分和47歲兩個數字，沒想到，工作人員出言糾正：「小姐，不是體重是年齡！」陳喬恩一聽回說「I’m 47 years old」，工作人員當下傻眼直呼「What!!! I can’t believe」，對此，陳喬恩幽默地說：「通常這個時候我都很暗爽，但不能被看出來，可能是我經常內傷的原因。」年近半百的陳喬恩至今維持驚人的少女肌與輕盈體態，她過去分享凍齡祕訣，其中西柚（葡萄柚）減肥法，曾經讓她創下6天瘦3公斤的紀錄，即每餐吃半顆葡萄柚並搭配優質蛋白質，期間完全戒掉澱粉與糖分，私下吃飯時則習慣先攝取大量蛋白質與蔬菜，產生飽足感後才視情況吃少量澱粉，能有效降低水腫與脂肪囤積。陳喬恩每天維持喝茶的習慣，因為茶多酚成分有助於對抗自由基、改善肌膚皺紋，她坦言自己並不熱衷高強度運動，但會定期進行中醫針雕與針灸，藉由刺激頭部與身體穴位來促進血液循環、舒緩拍戲壓力，而注重蓬鬆黑髮的她，非工作期間絕不綁頭髮或使用造型品，並天天用指腹輕柔按摩頭皮放鬆肌膚。此外，陳喬恩每天堅持泡澡30分鐘，幫助身體大量出汗，以此達到排除體內毒素、消除水腫與維持代謝的效果，挑選洗髮精偏好溫和、控油且能打造蓬鬆感的成分，避免頭頂扁塌顯老。