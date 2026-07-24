中央氣象署今（24）日 14 時 33 分針對屏東縣恆春鎮、滿州鄉與牡丹鄉發布「大雷雨即時訊息」，並同步響起國家級警報，警戒持續時間至 16 時 03 分。氣象署提醒，當地將有短延時強降雨、9 級以上強陣風及閃電落雷，請民眾嚴防劇烈天候。

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🟡屏東恆春等三區國家級警報狂響 防劇烈雷雨！

中央氣象署於 24 日 14 時 33 分發布災防告警訊息（CBS），強烈對流雲系正移入屏東縣南部。本次大雷雨陸上與沿海警戒區域涵蓋屏東縣恆春鎮、滿州鄉及牡丹鄉，告警訊息預計持續生效至 16 時 03 分止，請當地民眾與遊客提高警覺。

▲氣象署發布最新大雷雨即時訊息，屏東縣恆春鎮、滿州鄉及牡丹鄉列入陸上與沿海警戒區，告警持續生效至 16 時 03 分。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署發布最新大雷雨即時訊息，屏東縣恆春鎮、滿州鄉及牡丹鄉列入陸上與沿海警戒區，告警持續生效至 16 時 03 分。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
🟡九級陣風伴隨閃電落雷 警戒持續至16:03

氣象署指出，受強烈對流影響，警戒區域內將出現短延時強降雨，並伴隨閃電落雷與 9 級以上強陣風，局部地區可能出現低能見度狀況。提醒民眾戶外活動應適時進入室內躲避，行車請減速慢行，並切勿前往沿海區域從事觀浪或水上活動以策安全。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...