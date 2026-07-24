中央氣象署今（24）日 14 時 33 分針對屏東縣恆春鎮、滿州鄉與牡丹鄉發布「大雷雨即時訊息」，並同步響起國家級警報，警戒持續時間至 16 時 03 分。氣象署提醒，當地將有短延時強降雨、9 級以上強陣風及閃電落雷，請民眾嚴防劇烈天候。
🟡屏東恆春等三區國家級警報狂響 防劇烈雷雨！
中央氣象署於 24 日 14 時 33 分發布災防告警訊息（CBS），強烈對流雲系正移入屏東縣南部。本次大雷雨陸上與沿海警戒區域涵蓋屏東縣恆春鎮、滿州鄉及牡丹鄉，告警訊息預計持續生效至 16 時 03 分止，請當地民眾與遊客提高警覺。
🟡九級陣風伴隨閃電落雷 警戒持續至16:03
氣象署指出，受強烈對流影響，警戒區域內將出現短延時強降雨，並伴隨閃電落雷與 9 級以上強陣風，局部地區可能出現低能見度狀況。提醒民眾戶外活動應適時進入室內躲避，行車請減速慢行，並切勿前往沿海區域從事觀浪或水上活動以策安全。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署於 24 日 14 時 33 分發布災防告警訊息（CBS），強烈對流雲系正移入屏東縣南部。本次大雷雨陸上與沿海警戒區域涵蓋屏東縣恆春鎮、滿州鄉及牡丹鄉，告警訊息預計持續生效至 16 時 03 分止，請當地民眾與遊客提高警覺。
氣象署指出，受強烈對流影響，警戒區域內將出現短延時強降雨，並伴隨閃電落雷與 9 級以上強陣風，局部地區可能出現低能見度狀況。提醒民眾戶外活動應適時進入室內躲避，行車請減速慢行，並切勿前往沿海區域從事觀浪或水上活動以策安全。