AI浪潮席捲全球，以色列國家人工智慧局（National AI Directorate）負責人，有以色列「AI 沙皇」之稱的阿斯卡（Erez Askal），傳出正向台積電（TSMC）、三星電子（Samsung Electronics）以及英特爾（Intel）等國際大廠招手，希望能赴當地建立先進的晶片製造中心，生產2奈米以下製程晶片，並計畫5年內打造一項能容納10萬顆圖形處理器（GPU）資料中心。
爭取先進晶圓廠落腳：已接觸台積電、三星與英特爾
根據《彭博社》報導，阿斯卡是以國退役將領，負責建構軍事AI基礎設施，被以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）任命為國家人工智慧總監。近日他在一場訪問中透露，他已與台積電、三星電子以及英特爾等半導體巨頭洽談，目標是在以色列建立一座能夠生產2奈米或更先進製程晶片的製造工廠。
阿斯卡爾強調了這項任務的重要性，表示：「如果我無法從這些公司中，將一座先進的晶圓廠引進以色列，我會認為這是極大的失敗。」特別以色列面臨區域競爭的高度壓力，阿聯正於阿布達比興建擁有數十萬顆GPU的園區，沙烏地阿拉伯AI公司Humain則與黑石集團合作，投資30億美元建設當地資料中心
打造10萬顆GPU算力中心：規模媲美歐盟計畫
除了晶圓廠，阿斯卡還提出了一項5年計畫，目標是建置一座包含10萬顆GPU的資料中心，算力規模將可與歐盟正在規劃的AI工廠相提並論。
阿斯卡補充說，以色列急需這些本土資料中心，才能讓政府與科技界免於仰賴外部算力，但他也不忘強調，雖然以色列深陷區域衝突危機，但基礎設施依然安全無虞，沒有任何一座資料中心在戰爭期間遭到破壞。
迎面而來的挑戰：資料中心用電申請已爆量
然而，這項宏大的計畫，正遭遇龐大的電力瓶頸。由於資料中心用電需求激增，以色列電力管理局已宣布，今年暫停受理新的資料中心申請。
報導提到，以色列的資料中心申請積壓量已高達27吉瓦，相當於超過2000萬戶家庭的用電量，遠超該國的整體電力容量。不過，阿斯卡認為，電力限制和電網壓力，不會阻礙以色列政府推動AI發展的腳步，他相信當地電力公司具備支援相關運算需求的能力。
阿斯卡表示，以色列的戰略，是要培養該國在網路安全、機器人和半導體領域的龐大人才庫，得益於該國優秀的國防工業，以色列享有顯著優勢：「我們的專長並非製造M-16步槍的子彈；我們的專長在於將軟體或演算法嵌入到物理系統中，我們希望好好善用這種將軟體與實體系統連接起來的能力。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據《彭博社》報導，阿斯卡是以國退役將領，負責建構軍事AI基礎設施，被以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）任命為國家人工智慧總監。近日他在一場訪問中透露，他已與台積電、三星電子以及英特爾等半導體巨頭洽談，目標是在以色列建立一座能夠生產2奈米或更先進製程晶片的製造工廠。
阿斯卡爾強調了這項任務的重要性，表示：「如果我無法從這些公司中，將一座先進的晶圓廠引進以色列，我會認為這是極大的失敗。」特別以色列面臨區域競爭的高度壓力，阿聯正於阿布達比興建擁有數十萬顆GPU的園區，沙烏地阿拉伯AI公司Humain則與黑石集團合作，投資30億美元建設當地資料中心
打造10萬顆GPU算力中心：規模媲美歐盟計畫
除了晶圓廠，阿斯卡還提出了一項5年計畫，目標是建置一座包含10萬顆GPU的資料中心，算力規模將可與歐盟正在規劃的AI工廠相提並論。
阿斯卡補充說，以色列急需這些本土資料中心，才能讓政府與科技界免於仰賴外部算力，但他也不忘強調，雖然以色列深陷區域衝突危機，但基礎設施依然安全無虞，沒有任何一座資料中心在戰爭期間遭到破壞。
迎面而來的挑戰：資料中心用電申請已爆量
然而，這項宏大的計畫，正遭遇龐大的電力瓶頸。由於資料中心用電需求激增，以色列電力管理局已宣布，今年暫停受理新的資料中心申請。
報導提到，以色列的資料中心申請積壓量已高達27吉瓦，相當於超過2000萬戶家庭的用電量，遠超該國的整體電力容量。不過，阿斯卡認為，電力限制和電網壓力，不會阻礙以色列政府推動AI發展的腳步，他相信當地電力公司具備支援相關運算需求的能力。
阿斯卡表示，以色列的戰略，是要培養該國在網路安全、機器人和半導體領域的龐大人才庫，得益於該國優秀的國防工業，以色列享有顯著優勢：「我們的專長並非製造M-16步槍的子彈；我們的專長在於將軟體或演算法嵌入到物理系統中，我們希望好好善用這種將軟體與實體系統連接起來的能力。」
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