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行政院拍板高鐵延伸宜蘭，行政院前政務委員張景森今（24）日在臉書貼文表達不滿，直言行政院長卓榮泰為了地方選舉利多，拍板近4000億預算去蓋一條「沒有用的盲腸高鐵」，因此他宣布從即日起，退出民進黨。對此，卓榮泰下午受訪時表示，他日前邀請張景森到行政院辦公室討論相關議題，未來他會積極邀請對方一起合作。張景森今在臉書表示，對於卓榮泰為了地方選舉利多，拍板近4000億預算去蓋一條「沒有用的盲腸高鐵」，他無法認同，「絕對不應該繼續走肉桶政治的老路！」；他認為，這是一個不智的投資，極大的歷史錯誤，為此，他宣布即日起退出參加了32年、一起走過台灣民主之路的民進黨。對此，卓榮泰下午受訪時表示，他與張景森同事過，其對國家經濟發展、基礎建設，都非常有貢獻，過去幾年對政府、對人民都幫忙很多，日前他也邀請過張到行政院辦公室，討論關於高鐵要延伸宜蘭的工作，那時候就向張提出，未來台灣會有一個「4個90分鐘」環島鐵路網的運作，其中高鐵延伸宜蘭是當中重要的一部分。卓榮泰指出，他會積極請張景森繼續與他們一起，幫宜蘭鄉親、全國專業工程團隊，一起把高鐵延伸宜蘭工作的規劃、細部規劃以及將來的工程能夠順利進行，「我希望他一起來合作」。