我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平因左膝不適暫停登板，下一次先發時間尚未確定，二刀流前景也再次引發討論。《MLB Network》球評帕克（Rob Parker）更拋出激進主張，認為道奇不只本季不該再讓大谷投球，甚至應永久結束他的投手生涯，讓他專心擔任打者。不過這僅是球評個人意見，道奇目前仍以協助大谷重返投手丘為方向，並未打算放棄二刀流。大谷原定在客場面對費城費城人時先發，但因左膝持續不適臨時取消。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，這並非休息一、兩天即可解決的狀況，球隊不會為大谷設定復出壓力，必須等他自己確認身體準備完成後再安排登板。大谷本季14場先發取得8勝2敗、防禦率1.79，仍展現頂尖投手水準，但因投球局數不足，已逐漸退出國聯賽揚獎競爭。儘管他日前重新進入牛棚練投，代表恢復進度出現正面訊號，目前仍沒有明確的下一次登板日期。面對大谷再度因傷停止投球，帕克在節目中主張，道奇應該直接結束二刀流實驗，「不只是本季剩餘賽事，而是永遠不要再讓他登板，我已經看夠了。」帕克認為，道奇輪值仍有山本由伸等投手支撐，即使大谷不登板，球隊依然具備爭奪世界大賽冠軍的能力。與其讓大谷承受投球帶來的傷病風險，不如讓他專任打者，確保最重要的進攻核心能持續出賽。同時他也以大谷先前沒有投球、卻完成單季50轟、50盜的球季為例，認為專任打者版本的大谷，已經是外界看過最具破壞力的表現，不需要再透過投球證明價值。帕克的主張相當極端，也引發期待看到大谷登板的球迷反彈，但對二刀流長期負荷的擔憂並非毫無根據。大谷過去曾接受多次右肘手術，如今又因左膝問題影響投球，如何同時承擔先發投手與主力打者工作，仍是道奇必須長期管理的課題。大谷6月便曾因左膝發炎提前退場，當時檢查未發現結構性損傷，之後仍持續以指定打擊身分出賽。近期膝蓋不適再次影響登板，道奇因此選擇延後投球安排，避免傷勢在球季後段進一步惡化。儘管外界開始討論大谷是否終將專任打者，道奇目前並未採取永久停止投球的方向。羅伯斯強調，球隊會配合大谷的身體狀態，不會強迫他登板。