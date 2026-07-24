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▲人類極限竟是627歲！（圖／截自The New York Times）

▲德米特里．克留科夫（圖／截自Youtube）

科學家近日揭開人類壽命的終極極限。俄羅斯研究團隊最新研究指出，即使未來醫學能治癒癌症、延緩老化，甚至克服幾乎所有老化機制，人類仍無法永生。不過，研究也帶來令人振奮的消息——在理想情況下，人類平均壽命有望延長至，理論上甚至可能活到，而極端情況下，最高壽命上限甚至可達根據《每日郵報》報導，這項研究由俄羅斯**斯科爾科沃科學技術研究院（Skolkovo Institute of Science and Technology）端粒（telomeres）**縮短、細胞清除代謝廢物能力下降等，但他們希望釐清，若未來醫學能解決所有已知老化問題，人類究竟還能活多久。研究結果顯示，真正難以避免的是「」的不斷累積。這些突變是細胞每次分裂時，DNA產生的微小錯誤。雖然人體細胞具有修復機制，大部分錯誤都能被修正，但仍有少數會殘留下來，並隨著年齡增長持續累積。研究指出，多數體細胞突變本身並無害，但部分可能導致癌症；即便未來醫學能完全控制癌症，這些突變仍會逐漸削弱細胞功能，使組織慢慢衰退，最終導致器官衰竭，因此形成人類壽命的理論「」（hard limit）。研究第一作者德米特里．克留科夫（Dr. Dmitrii Kriukov）表示，團隊建立了一套僅由體細胞突變驅動的人類老化模型，藉此推估在人類克服其他所有老化機制後，壽命還能延長多少。模型顯示，若未來醫學能治療除體細胞突變以外的所有老化問題，人類平均壽命可望介於之間，幾乎是目前英國平均壽命（）的兩倍，數字相當驚人。研究人員更指出，在極端理論條件下，部分個體壽命甚至可能突破，最高可達。不過，他們特別強調，這人類真的有機會活到627歲，而是數學模型推算出的，與現實應用仍有相當距離。克留科夫表示，這項研究並非宣告人類壽命無法再突破，而是凸顯體細胞突變雖然單獨造成的老化效應不算強，但當它與其他老化機制共同作用時，將成為限制人類壽命的關鍵因素，也為未來抗老化醫學提供新的研究方向。