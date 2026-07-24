中央氣象署今（24）日在雲林縣湖山水庫舉行「移動式氣象雷達啟用典禮」，正式啟用我國首部雙頻段移動式氣象雷達。未來將運用其機動部署與高解析觀測能力，強化劇烈天氣監測、災害預警及氣象科研量能，提升防災應變能力。
雲端守望、遙見風雨！移動式氣象雷達正式啟用
氣象署洪景山副署長表示，台灣地形複雜，固定式氣象雷達雖已建構完整觀測網，但部分低空及局部地區仍可能受到山脈或地物遮蔽影響，觀測資料相對不足。為提升特定區域及重大災害事件的監測能力，氣象署自111年起推動移動式氣象雷達建置計畫，並於115年5月完成驗收。
首站部署於雲林湖山水庫，除作為雲林防災降雨雷達正式運轉前的先期強化方案外，也將透過實地觀測累積經驗與資料，持續精進雷達觀測技術，提升中部地區汛期監測量能。
該系統為國內首部可同步運用X頻段與Ka頻段進行觀測的移動式氣象雷達，兼具高機動性與高解析度觀測能力，空間解析度最高可達15公尺。其中，X頻段雷達可有效掌握降雨系統的結構與演變，Ka頻段雷達則能偵測微小雲滴、冰晶及低空雲霧等細微特徵。透過雙頻段同步觀測，可更完整掌握雲系發展與降水形成過程，提供更精細的氣象觀測資訊，支援劇烈天氣監測、防災預警及科研應用。
移動式氣象雷達可以做什麼？即時觀測重大災害、天氣系統發展
洪副署長指出，移動式氣象雷達的核心定位為「任務導向、科研支援」。在防災應用方面，可依天氣系統發展及災害情境，快速部署至觀測需求較高的區域,針對颱風、梅雨鋒面、強對流、豪雨及局部高風險地區進行密集觀測；當發生堰塞湖、土石流潛勢區、重要流域或其他重大災害事件時，也能配合應變需求即時部署，提供更精細且即時的觀測資訊，協助預警研判與防災決策。
在科研應用方面，雙頻段觀測資料可深入解析雲滴形成、成長至降水發展的完整過程,對於雷達氣象、中尺度氣象及雲與降水物理研究具有重要價值。未來亦可配合國內外大型觀測實驗及學術研究計畫，提供高時空解析度觀測資料，作為提升劇烈天氣監測能力及深化大氣科學研究的重要基礎。
洪副署長進一步表示，移動式氣象雷達的啟用，象徵我國氣象觀測能力由「固定式監測」邁向「機動式部署」的新階段。未來中央氣象署將持續發揮移動式雷達靈活調度與高解析觀測的優勢，搭配氣象署固有雷達網，使其成為支援重大天氣監測、災害應變決策及氣象科技發展的重要平台，守護國人生命財產安全，並促進我國氣象科技發展。
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氣象署洪景山副署長表示，台灣地形複雜，固定式氣象雷達雖已建構完整觀測網，但部分低空及局部地區仍可能受到山脈或地物遮蔽影響，觀測資料相對不足。為提升特定區域及重大災害事件的監測能力，氣象署自111年起推動移動式氣象雷達建置計畫，並於115年5月完成驗收。
該系統為國內首部可同步運用X頻段與Ka頻段進行觀測的移動式氣象雷達，兼具高機動性與高解析度觀測能力，空間解析度最高可達15公尺。其中，X頻段雷達可有效掌握降雨系統的結構與演變，Ka頻段雷達則能偵測微小雲滴、冰晶及低空雲霧等細微特徵。透過雙頻段同步觀測，可更完整掌握雲系發展與降水形成過程，提供更精細的氣象觀測資訊，支援劇烈天氣監測、防災預警及科研應用。
移動式氣象雷達可以做什麼？即時觀測重大災害、天氣系統發展
洪副署長指出，移動式氣象雷達的核心定位為「任務導向、科研支援」。在防災應用方面，可依天氣系統發展及災害情境，快速部署至觀測需求較高的區域,針對颱風、梅雨鋒面、強對流、豪雨及局部高風險地區進行密集觀測；當發生堰塞湖、土石流潛勢區、重要流域或其他重大災害事件時，也能配合應變需求即時部署，提供更精細且即時的觀測資訊，協助預警研判與防災決策。
洪副署長進一步表示，移動式氣象雷達的啟用，象徵我國氣象觀測能力由「固定式監測」邁向「機動式部署」的新階段。未來中央氣象署將持續發揮移動式雷達靈活調度與高解析觀測的優勢，搭配氣象署固有雷達網，使其成為支援重大天氣監測、災害應變決策及氣象科技發展的重要平台，守護國人生命財產安全，並促進我國氣象科技發展。