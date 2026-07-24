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▲亞洲資產管理中心高雄專區成立週年，行政院長卓榮泰、金管會主委彭金隆、高雄市長陳其邁及金融界代表今（24）日共同見證專區運作一年成果。（圖／記者顏真真攝）

金管會主委彭金隆今（22）日出席「亞洲資產管理中心高雄專區」週年活動，與行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁及金融界代表共同見證專區運作1年的豐碩成果。彭金隆致詞表示，高雄專區已從去年成立的「水到渠成」進入「水積魚聚」階段，未來金管會將研擬《金融市場與資產管理發展條例》專法草案，打造具國際競爭力的法制環境，吸引更多國際資金與人才深耕台灣。彭金隆指出，近2個月來已第5次造訪高雄，特別感謝中央與地方團隊的緊密合作。他回顧去年7月22日專區揭牌時，他以「水到渠成」形容高雄專區的設立，當時希望中央跟地方結合，結合行政協助、法規鬆綁及制度創新，打造一條能夠讓資金、人才跟金融服務都可以順暢也流通的金融之渠。他也坦言，高雄專區剛啟動試辦開始，當時雖然有信心，但心情難免忐忑，如今一年過去了，很欣慰看到市場用最真實的行動，回應這項政策，高雄專區已有58家金融機構進駐，金融創新能夠持續地發展，高資產服務不斷深化，人才、資金與專業服務逐漸匯聚。彭金隆說，現在「水到渠成」已經是「水積魚聚」，更多的魚聚在裡面。「去年談的是開渠，今年看到的是聚流」，專區金融發展也是如此，好的制度可以吸引資金，好的環境更能匯聚人才，更重要的是健全明確的制度環境，只會吸引更多國內外的金融機構參與，形成良性循環。彭金隆日前至專區視察，也親眼看到了大家積極投入資產管理服務，持續培育專業人才，建設高資產服務據點，以行動展現對專區長期發展的信心，特別感動的是，看到很多在海外服務10多年的年輕人，隨著台灣政策開放回到了這裡，這也是政府最想看到的。彭金隆表示，這些改變絕非偶然，是在中央、地方與金融機構共同的努力，才有今日這樣的成績，也反映了國人對台灣發展亞洲中心的信心跟期待。經過這一年，他更確信「對的想法、好的計畫，不必等到所有條件都完備才開始」，金管會秉持著「能做先做、可行先行」，在持續中累積經驗、完善制度，台灣也可逐步建構具備國際競爭力的資產管理生態系。高雄專區一年來吸引58家金融機構進駐，服務超過6000位高資產客戶，授信融資超過4000多億，財管客戶逾400 人，189家家族辦公室服務，投信投顧及保險業試範也持續地展開，這代表的不只是業務成長，更反映台灣金融機構投入的龐大動能，台灣資產管理市場巨大潛力，更證明只要有心就可以突破。高雄專區一次試辦38項業務，彭金隆表示，或許不是每項業務都有亮眼的成績，最重要的是，每一項業務開通瞬間，代表了台灣一個全新業務的誕生，一個專業團隊的養成，一個客戶需求的被滿足，都是台灣資產管理的新里程碑，對台灣邁向資產管理中心極具重要意義，高雄專區最大的價值，不只是試辦創新業務，更重要的是，透過試辦驗證制度、累積經驗，再逐步擴大，成為台灣發展資產管理中心奠定厚實基礎的最關鍵基石。彭金隆也透露，他曾遇到一位銀行董事長，略帶抱歉說進入專區動作比較慢，因為想穩紮穩打，他則當場肯定就是要穩紮穩打，這不是一個求速度、比業績的賽道，而是求好求穩的耐力跑道，做好風險控管、人才培育、行穩致遠，遠遠比短期績效重要，其中人才更重要，人聚則財聚。彭金隆強調，金管會秉持「試辦有期、專區永續、先試辦後擴大」的理念，會依試辦情形規劃，部分試辦業務擴大至專區以外辦理，也會依照市場的需求，持續擴增示辦項目，讓專區累積制度經驗，持續深化帶動整體金融市場發展，這絕對只是個開始，展望未來，在這場競爭激烈的國際賽道上面，需要更大的投入力道與承諾。彭金隆說，未來除了在既有的計畫持續推動之外，金管會也正在研擬《金融市場與資產管理發展條例》專法草案，對金融市場發展、資產管理專屬架構、國際人才競爭、政策與稅務優惠、專區專業專區設置等5大面向，建立更完整、更具前瞻性的國際競爭力的法制架構，達成留財引資、投資台灣的最終目的。