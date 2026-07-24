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致癌油事件延燒，藍白將在7月25日上凱道反毒油，但過去挺白的「館長」陳之漢日前卻表示自己未受邀，更說「反正就是要選舉嘛」。不過他今天和黨主席鄭麗文前往凱道探視絕食124小時的藍營小雞，一一彎腰握手「感謝你們為了台灣，辛苦了」。國民黨主席今下午第四度前往凱道探視絕食中的國民黨台北市議員楊植斗和市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨，「館長」陳之漢也一同現身，只見館長彎腰一一握手，並要他們躺著就好，「辛苦了！感謝你們為了台灣，辛苦了」，隨後鄭麗文也不甘人後，連忙握手。鄭麗文隨後關心他們的身體狀況，一旁的助理也連忙拿出相關筆記給她看，隨後鄭則向藍營青年告知明天凱道活動的安排。館長則在短暫探視的過程中，再次批評NCC睡著，新聞已經零價值，喜歡寫什麼就寫什麼，他去告《自由》快半年，檢察官連人都沒叫來、開庭都沒開庭，直接簡易判決稱「我影響力很大，我被媒體監督是應該的，就算他今天報導的不對，我也應該要接受監督，我不應該用妨害名譽、刑法來提告。」館長也說，大家的意志很堅定，期待歸來的那一天，隨後跟賴苡任、何元楷碰拳