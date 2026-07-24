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110家廠商續留 25日新光三越正式接手

台鐵台北車站商場經營權易主，今（24）日在3點提早打烊。台鐵公司總經理馮輝昇指出，有110家廠商已經跟新光三越簽訂短期合約，台鐵公司已與微風及新光三越密切協調，訂定營運交接計畫。25日起，新光三越將正式接手營運，並進場進行商場布置，上午6時起商場即恢復營業，持續提供旅客優質的商業服務與消費體驗。臺北車站站內ROT商場空間下午3時起至午夜12時，開始點交。馮輝昇說，今天（24日）是微風台北車站商場營運最後一天，感謝微風公司19年來的投入與努力，不僅提升北車商業機能，也大幅提升旅客服務水準。北車商場面積約1.4萬平方公尺，共有120家櫃位中，已有110家業者與新光三越簽訂短期租約，最短3個月；續約比例超過九成，僅約10家業者因營運考量提前撤櫃，且均依撤場計畫向台鐵完成申報。新光三越拿下北車商場15+8年經營權。馮輝昇表示，依契約規定，北車商場整建期為2年8個月，預計117年底完成全面整建，新光三越採「分期、分區」方式施工，相關整建計畫預計8月提報台鐵審查，經核定後再逐步實施。施工期間將以降低對旅客動線及車站營運影響為最高原則，若整建期間造成部分動線調整，也盼旅客及民眾體諒，共同打造北車首都門戶的新風貌。馮輝昇指出，未來計畫跟亮點仍待新光三越正式公布，但從其服務計畫書中已可看出多項特色，包括設置600吋城市迎賓大螢幕，未來也有機會直播大型賽事或舉辦活動；同時車站大廳預計設置全球唯一的精品工藝大鐘，並將全面升級公共服務設施，包括導入AI智慧廁所管理系統及智慧導引標誌。