我是廣告 請繼續往下閱讀

謝豐享重量級開撕：盧秀燕只忙於卸責給中央

商會巨頭也忍無可忍！趙曉慧大嘆：業力引爆

中聯油脂致癌油風暴一波未平一波又起，台中市商業會理事長謝豐享昨（23日）晚突然投下震撼彈，公開寫信砲轟台中市長盧秀燕「有時間台北、基隆各地去串聯，卻沒心在第一時間來關心台中市民的健康及權益」。對此，作家趙曉慧直言，這等於是狠狠撕掉盧秀燕「照顧民生」的假面皮，更堪稱是她政治生命的「核彈級災難」。謝豐享在信中強調，自從發生台中市中聯油脂致癌油品事件之後，台中市民非常惶恐，耽心是否吃過這個產品？如何避免再吃到？學童營養午餐是否已受到污染？工商各界也很擔心是否有進貨，或是還有這類油品的庫存？食品加工業如何才可以買到沒問題的油來維持繼續生產？「我們只看到盧秀燕市長於案發後忙於卸責給中央。」謝豐享續指，甚至盧市長忙於推動725的凱道抗議活動，有時間台北、基隆各地去串聯，也去探視絕食活動，但是卻沒心在第一時間來關心台中市民的健康及權益，來盡到媽媽市長應做的責任。懇請盧市長，趕快專心帶領各局處動起來，解決台中市民當前的大問題。趙曉慧指出，盧秀燕稽查中聯毒油不力、怠忽職守，連台中市商業會都看不下去。她進一步說明，「台中市商業會」是台中市最大的商業團體之一，團體會員約138個，涵蓋台中市各行各業的同業公會，包括百貨業、餐飲業、糕餅業、家具業、汽車商業等。趙曉慧提到，在地商業界很多是盧秀燕的金主與樁腳，是最不願得罪政治人物的生意人，也是這波毒油事件的受害群體之一。如今他們不顧情面，公開譴責盧秀燕，想必是私下向盧秀燕溝通、進言但無效，忍無可忍了！趙曉慧也強調，這等於是狠狠撕掉盧秀燕苦心操作「照顧民生」公關形象的假面皮，也不能再污衊這群產業界人士是民進黨側翼，這對盧秀燕來說，堪稱是她的政治生命遭遇核彈級災難。但其實也只是剛好，業力引爆啊！