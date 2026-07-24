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▲左起宋柏緯、劉修甫、許曦文（Elly）、陳姸霏、鄭煒齡、天心、孫沁岳、余杰恩等人出席影集《聰明鎮》記者會。（圖／記者嚴俊強攝影）

她形容這次角色有如人格分裂：「出門尖酸刻薄、非常強勢， 但一關上家門就變得卑微，對女兒百依百順，甚至看到女兒會害怕， 那個變臉連我自己都不寒而慄！」病態的母愛令人細思極恐。 問到最辛苦的一場戲？ 天心聊起有一場要揹著受傷的女兒走超長一段路，是體力大考驗， 拍攝過程還不慎閃到腰， 沒想到最終呈現的畫面竟然被剪到只剩下5秒，笑說：「 觀眾要注意看那一幕耶！」



鄭煒齡則飾演天心的女兒姜玟玥，第一次演戲就要對前輩又罵又推， 她充滿感謝地說：「天心姐在場邊一直教我怎麼推才像真的， 還叫我用力推不要怕。」鄭煒齡為完美詮釋角色， 除了眼角點上神秘淚痣復刻「惡女富江」，還要自我催眠「 我是最完美的」，更為了劇中三首曲子苦練大提琴， 練到手受傷也咬牙撐過。天心力讚女兒表示：「我演出的媽媽， 瘋狂指數如果是六級的話，我女兒大概是直上十級的瘋狂程度！ 而且罵我罵得下去，完全沒有怕我，無所畏懼讓我非常驚豔。」改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》 7月28日將在Netflix台灣獨家上線。





影集《聰明鎮》今（24）日舉辦記者會，導演謝駿毅率領天心、鄭煒齡、陳姸霏、許曦文（Elly）、劉修甫、宋柏緯、孫沁岳、余杰恩等人出席。其中，小S（徐熙娣）大女兒Elly獻出戲劇處女作，坦言一開始緊張到不行，她也提到是因為看了姨媽大S演的《泡沫之夏》產生了想演戲的念頭。首次挑戰戲劇演出，Elly坦言開拍時面對一票實力派演員壓力很大，「一開始要跟很多前輩演員合作，很緊張，後來慢慢熟悉才比較放鬆。」與她對戲最多的陳姸霏也透露，第一次見到Elly時，就知道她很緊張，因此特地跑去梳化間主動聊天，希望能讓她放鬆心情，「我就想說去搭訕她一下。」沒想到Elly當時反而覺得對方開場方式很奇怪，笑翻全場。陳姸霏笑說：「因為大家都是I人，我不嗨一點會睡著。」談到媽媽小S是否親自指導演技，Elly透露，媽媽每天都會陪她讀劇本，也會一直問她：「妳覺得這個角色在想什麼？」她笑說，有一次母女對戲甚至演到哭，「我忘記是哪一場了，但媽媽很投入。」平常自己也會吐槽媽媽，母女互動就像朋友一樣。更好笑的是小S還問她說：「如果我們演同學，會被別人發現嗎？」讓她尷尬到不知道怎麼回應。至於今天受訪前，媽媽有沒有特別叮嚀？Elly笑說，小S只有提醒她：「不要緊張，照著自己心裡想的回答就好。」Elly也透露，其實自己小時候曾和朋友一起看大S主演的《泡沫之夏》，當時就曾跟姨媽說過，未來也想試試看演戲。如今真的踏入戲劇圈，她坦言最大的壓力就是希望把角色詮釋好，「我會怕辜負大家的期待。」她還分享，拍攝時最困難的一場戲，是角色遭拔掉舌頭的橋段，由於拍攝條件限制，導演告訴她幾乎只有一次機會完成，「如果失敗，全世界都要等我。」讓她當下緊張到不行。Elly目前正在美國就讀南加州大學大眾傳播學系，8月就要回美國繼續念書，被問到是否有意正式踏入演藝圈，她表示：「走一步算一步，現在沒有很明確。」至於媽媽平時會不會和她聊工作上的心事？Elly則說，小S比較少把負面的事情帶回家，「她都比較把快樂的一面展現給大家看。」天心在《聰明鎮》飾演高傲冷酷的家長會長姜玉蓉，眼裡只有女兒，