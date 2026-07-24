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▲大谷翔平訪白宮曝光神秘腕錶！精工10週年限量款 網驚呼「世上唯一」（圖／路透社／達志影像）

▲大谷翔平為SEIKO的品牌大使（圖／截自官網）

▲全球唯一手錶（圖／截自官網）

機芯 ：自動上鍊機械機芯（Cal.9SA5為基礎）

：自動上鍊機械機芯（Cal.9SA5為基礎） 錶殼材質 ：亮鈦金屬（ブライトチタン）

：亮鈦金屬（ブライトチタン） 錶殼尺寸 ：直徑41.8mm（不含錶冠）、厚度17.4mm

：直徑41.8mm（不含錶冠）、厚度17.4mm 防水性能 ：10氣壓防水

：10氣壓防水 錶帶 ：依大谷翔平手腕尺寸專屬訂製的矽膠錶帶

：依大谷翔平手腕尺寸專屬訂製的矽膠錶帶 特殊功能：可累計顯示長達100萬小時（約114年）的機械式積算腕錶，透過5層圓盤指針呈現，每個圓盤指針都鑲有鑽石

洛杉磯道奇隊於7月23日（日本時間7月24日）更新官方社群媒體帳號，發布了球員訪問白宮的照片，一系列畫面隨即引發球迷熱議。照片中，大谷翔平身穿正式禮服，一襲優雅的黑色雙排扣西裝搭配棕色領帶亮相，另外還有他與山本由伸身穿黑色西裝並肩而立的雙人照，以及球員們與美國總統川普會面的場景，畫面相當難得。不過，這次球迷的焦點並非全放在球員的西裝造型上，而是意外聚焦在大谷翔平的——他當天佩戴的一款腕錶，被眼尖球迷認出疑似是，這款錶是為了紀念大谷翔平擔任精工品牌大使而特別打造，意義相當特殊。根據介紹，這款腕錶採用原創設計，以來表現時間的累積：中央圓盤以24小時制顯示當前時間，周圍則環繞著分別代表的圓盤，每個圓盤各自旋轉一週。更講究的是，每個圓盤的指針上都鑲嵌著一顆，設計相當精緻獨特。這款腕錶曝光後，立刻在網路上引發熱烈討論，不少網友留言驚呼：「聽說這款錶不出售！太棒了！」、「這是世界上唯一的一款嗎！？根據精工（Seiko）官方新聞稿及多家日本媒體報導，這款錶正式名稱是「Seiko Star Time」10週年，特別開發、的訂製機械錶，，並未對外發售，因此沒有市場定價。規格重點設計理念這款錶的開發起點，源自大谷翔平本人曾說過的一句話：「身為一名棒球選手，我還能再累積多少時間呢？」精工團隊耗時約開發，才打造出這支具有「超級複雜功能（Super Complication）」等級的獨一無二作品。，展出這支腕錶的母型樣品（マスターサンプル），供民眾免費預約參觀，但腕錶本體僅此一支，並未量產也不開放購買。