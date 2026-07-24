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台中基層服務力再升級！台中市政府民政局今(24)日舉行「115年度里幹事業務研習會」，民政局長吳世瑋與立法院副院長江啟臣皆親自到場力挺。吳局長肯定里幹事是市府深入里鄰、掌握民意的關鍵橋梁；江啟臣則形容里幹事如同「政府的神經末梢」，大讚基層同仁總在第一線守護市民安全、解決疑難雜症。民政局長吳世瑋指出，里幹事業務涵蓋日常服務與突發應變，從巴威颱風期間的預防性撤離勸導，到平時的市政宣導與民意反映，里幹事始終站在第一線。市府將持續提供完善的教育訓練與行政支持，打造更具韌性的服務網絡。立法院副院長江啟臣也以家世背景感性發言，提到祖父曾任里長40年，自己從小就深知基層辛勞。他形容里幹事如同政府治理的「神經末梢」，一通電話或通報就能及時解決民眾難題；台灣綿密的里鄰制度更是讓外賓印象深刻，盼透過持續培訓，讓地方治理更貼近民意。民政局說，因應汛期來臨，今年研習特別強化防災與實務技能，內容涵蓋 EMIC 災情通報系統操作、保護性案件通報、低收入戶特殊個案處理等，協助同仁提升跨領域應變能力。未來市府也將簡化行政流程，成為里幹事最堅實的後盾，攜手打造宜居台中。