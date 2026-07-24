行動電源屢屢傳出自燃、爆炸意外，鋰電池雖然能在有限體積內儲存大量能量，但若電池受損、品質不良或充電方式不當，也可能發生熱失控，台北市政府消防局提醒，鋰電池充電時應遠離床鋪、沙發及易燃物，若出現膨脹、異味或異常高溫，應立即停止使用，且如果自燃時要立即用水降溫撲滅。
民眾購買行動電源及其他鋰電池產品時，應選擇來源、通路及製造商資訊明確的產品，並認明經濟部標準檢驗局「BSMI商品檢驗標識」，也就是R字軌搭配指定代碼，避免購買來路不明、標示不清或私人改裝製造的電池。使用及更換電池時，也應優先選擇原廠認證，依照產品說明書操作，不宜混用不同規格的充電設備。
行動電源別放床上充、充飽應拔除電源
消防局提醒，鋰電池應在安全、通風良好的場所充電，避免放在床鋪、棉被、枕頭、沙發等容易蓄熱或燃燒的位置，也不要在高溫、潮濕、陽光直射或靠近火源的環境中充電。
充電時應注意以下事項：
1.避免長時間過度充電，充飽後盡快拔除電源。
2.避免睡覺或長時間無人看管時充電。
3.不要邊充電邊使用手機或其他設備。
4.遠離床鋪、沙發、紙張及其他易燃物。
5.使用原廠或符合產品規格且沒有破損的充電器、充電線。
6.避免電池遭到撞擊、擠壓、穿刺、摔落或泡水。
台北市消防局建議，鋰電池電量可盡量維持在20%至80%之間，避免過度充電或過度放電；經濟部標準檢驗局則提醒，充電期間若出現冒煙或異味，應在確保安全的前提下移除電源。
出現6大異常立即停用，膨脹不要再充電
鋰電池若出現變形、膨脹、液體滲漏、生鏽、異常氣味或異常高溫等六大異常情形，都可能代表內部結構已經受損，應立即停止使用。常見起火原因包括產品本身瑕疵，電池遭到刺穿、擠壓或浸水；使用非專用充電器、過度充電或過度放電，導致電池保護系統受損；以及將電池長時間放在高溫、太陽直射等極端環境中。
鋰電池一旦起火，可能產生大量熱能、濃煙及有毒氣體，甚至伴隨爆炸。更棘手的是，電池內部可能持續發生熱失控，即使表面火焰一度熄滅，仍有再次燃燒的可能。
行動電源起火能用水滅火
網路流傳「鋰電池起火不能潑水，否則會爆炸」，但消防局指出，手機、行動電源、平板電腦及多數可重複充電產品使用的是「鋰離子電池」，針對這類小型鋰離子電池火災，水是良好的滅火及冷卻媒介。
廢棄鋰電池不能丟垃圾車
損壞、膨脹或報廢的鋰電池不可直接投入一般垃圾桶或垃圾車，否則可能在垃圾壓縮、搬運過程中遭到擠壓或短路，引發火災。環境部提醒，廢棄充電式鋰電池應單獨存放、避開高溫，並在正負極接點貼上絕緣膠帶，避免電極接觸造成短路，再交由清潔隊、販售業者或合法回收據點分類回收。
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消防局提醒，鋰電池應在安全、通風良好的場所充電，避免放在床鋪、棉被、枕頭、沙發等容易蓄熱或燃燒的位置，也不要在高溫、潮濕、陽光直射或靠近火源的環境中充電。
充電時應注意以下事項：
1.避免長時間過度充電，充飽後盡快拔除電源。
2.避免睡覺或長時間無人看管時充電。
3.不要邊充電邊使用手機或其他設備。
4.遠離床鋪、沙發、紙張及其他易燃物。
5.使用原廠或符合產品規格且沒有破損的充電器、充電線。
6.避免電池遭到撞擊、擠壓、穿刺、摔落或泡水。
台北市消防局建議，鋰電池電量可盡量維持在20%至80%之間，避免過度充電或過度放電；經濟部標準檢驗局則提醒，充電期間若出現冒煙或異味，應在確保安全的前提下移除電源。
鋰電池若出現變形、膨脹、液體滲漏、生鏽、異常氣味或異常高溫等六大異常情形，都可能代表內部結構已經受損，應立即停止使用。常見起火原因包括產品本身瑕疵，電池遭到刺穿、擠壓或浸水；使用非專用充電器、過度充電或過度放電，導致電池保護系統受損；以及將電池長時間放在高溫、太陽直射等極端環境中。
鋰電池一旦起火，可能產生大量熱能、濃煙及有毒氣體，甚至伴隨爆炸。更棘手的是，電池內部可能持續發生熱失控，即使表面火焰一度熄滅，仍有再次燃燒的可能。
行動電源起火能用水滅火
網路流傳「鋰電池起火不能潑水，否則會爆炸」，但消防局指出，手機、行動電源、平板電腦及多數可重複充電產品使用的是「鋰離子電池」，針對這類小型鋰離子電池火災，水是良好的滅火及冷卻媒介。
廢棄鋰電池不能丟垃圾車
損壞、膨脹或報廢的鋰電池不可直接投入一般垃圾桶或垃圾車，否則可能在垃圾壓縮、搬運過程中遭到擠壓或短路，引發火災。環境部提醒，廢棄充電式鋰電池應單獨存放、避開高溫，並在正負極接點貼上絕緣膠帶，避免電極接觸造成短路，再交由清潔隊、販售業者或合法回收據點分類回收。