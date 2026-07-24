紅霞颱風持續朝台灣南方海域接近，不少網友發現，月初的巴威颱風從台灣北方通過，月底的紅霞則由南方海域掠過，兩者最終都沒有直接登陸台灣，讓眾人驚呼根本是「颱風界的精準導航」。對此，天氣風險公司資深顧問吳聖宇曾表示，巴威颱風移動方向偏移，主要與當時太平洋高壓略為西伸，而巴威經過時留下的大範圍「冷水坑」，也被認為可能影響後續颱風發展，降低海洋供應能量。
7月「兩個颱風」都繞過台灣！眾驚：中央山脈惹不起
有網友在Threads發文表示，7月共有2個颱風很接近台灣，其中巴威從台灣北方經過、紅霞則繞行南方，兩個颱風都很有默契地巧妙避開台灣，再直奔中國，讓他不禁笑說：「這不是巧合，根本是颱風界的精準導航。」
貼文曝光後引起熱烈討論，不少人留言表示「最近中央山脈不想管閒事，在好好休養中」、「護國神山天佑台灣」、「如果颱風不是大自然現象，我都以為是有人在操控」、「現在颱風很聰明，都知道台灣有能摧毀颱風的中央山脈」、「我們有颱風控制器」、「彰化大佛正在發功」、「龍藏經護體」、「巴威將軍交棒給阿霞戰神」。
巴威、紅霞颱風路徑太神！巧妙避開台灣原因曝
巴威颱風7月10日、11日來勢洶洶接近台灣，原本一度被預估可能朝台灣北部接近，甚至登陸宜蘭，但實際路徑逐漸偏向西北西方向，始終與台灣維持距離，最後轉往中國浙江沿岸，並未直接侵襲台灣，也沒有造成重大災情。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，巴威颱風當時移動方向由北北西逐步偏向西北西，主要與10日至11日期間太平洋高壓略為西伸有關，而颱風中心始終距離陸地超過200公里，因此與台灣地形影響關聯不大，最終順利繞過台灣後朝浙江前進。
至於紅霞颱風，24日14時的中心位置在北緯19.1度，東經121.9度，即在鵝鑾鼻的南南東方約330公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行。暴風圈正逐步進入巴士海峽，並對巴士海峽、東沙島及台灣海峽海域構成威脅，未來仍有增強及暴風圈擴大的趨勢。
由於紅霞颱風未來24小時將經過海洋熱含量較高的區域，若與呂宋島維持適當距離，紅霞有機會增強至輕度颱風上限，甚至不排除挑戰中度颱風。預估周六將通過東沙島附近海域，暴風圈掃過台灣南部，周日登陸中國廣東或福建一帶。
依目前預測，今晚至明晨將是紅霞颱風最接近台灣的時段，外圍環流將為東部及南部帶來較明顯天氣變化，花蓮、台東、恆春半島及屏東南部需留意大雨及間歇性強陣風；台南、高雄則可能出現局部陣雨及較強風勢，其餘地區仍以午後雷陣雨為主，沿海民眾也要留意長浪及海象變化。
巴威颱風留下「大片冷水坑」！未來颱風「誰踩到誰倒楣」
事實上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」先前曾分析，巴威颱風行經高海溫海域時，因環流龐大且移動速度放慢，不斷將深層冷海水翻攪至海面，沿途形成大範圍「冷水坑」，使海洋可提供給颱風的能量大幅下降，也讓巴威後期難以再增強，甚至快速減弱，「只能說，巴威有點自作孽，一路把自己的燃料攪光了。」
粉專形容，這片冷水區就像一道天然屏障，即使未來環境條件不錯，在海溫尚未恢復前，之後的颱風經過相同海域，從海洋可獲得的能量就會大幅減少，甚至不利進一步發展，可說是「誰踩到誰倒楣」。
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有網友在Threads發文表示，7月共有2個颱風很接近台灣，其中巴威從台灣北方經過、紅霞則繞行南方，兩個颱風都很有默契地巧妙避開台灣，再直奔中國，讓他不禁笑說：「這不是巧合，根本是颱風界的精準導航。」
貼文曝光後引起熱烈討論，不少人留言表示「最近中央山脈不想管閒事，在好好休養中」、「護國神山天佑台灣」、「如果颱風不是大自然現象，我都以為是有人在操控」、「現在颱風很聰明，都知道台灣有能摧毀颱風的中央山脈」、「我們有颱風控制器」、「彰化大佛正在發功」、「龍藏經護體」、「巴威將軍交棒給阿霞戰神」。
巴威、紅霞颱風路徑太神！巧妙避開台灣原因曝
巴威颱風7月10日、11日來勢洶洶接近台灣，原本一度被預估可能朝台灣北部接近，甚至登陸宜蘭，但實際路徑逐漸偏向西北西方向，始終與台灣維持距離，最後轉往中國浙江沿岸，並未直接侵襲台灣，也沒有造成重大災情。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，巴威颱風當時移動方向由北北西逐步偏向西北西，主要與10日至11日期間太平洋高壓略為西伸有關，而颱風中心始終距離陸地超過200公里，因此與台灣地形影響關聯不大，最終順利繞過台灣後朝浙江前進。
由於紅霞颱風未來24小時將經過海洋熱含量較高的區域，若與呂宋島維持適當距離，紅霞有機會增強至輕度颱風上限，甚至不排除挑戰中度颱風。預估周六將通過東沙島附近海域，暴風圈掃過台灣南部，周日登陸中國廣東或福建一帶。
巴威颱風留下「大片冷水坑」！未來颱風「誰踩到誰倒楣」
事實上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」先前曾分析，巴威颱風行經高海溫海域時，因環流龐大且移動速度放慢，不斷將深層冷海水翻攪至海面，沿途形成大範圍「冷水坑」，使海洋可提供給颱風的能量大幅下降，也讓巴威後期難以再增強，甚至快速減弱，「只能說，巴威有點自作孽，一路把自己的燃料攪光了。」
粉專形容，這片冷水區就像一道天然屏障，即使未來環境條件不錯，在海溫尚未恢復前，之後的颱風經過相同海域，從海洋可獲得的能量就會大幅減少，甚至不利進一步發展，可說是「誰踩到誰倒楣」。
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