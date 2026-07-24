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▲ 台南市長黃偉哲與歐洲台灣商會聯合總會會長阮紹棣（左）及波蘭台灣商會會長許斯維會長（中）共同推銷台南農特產品。（圖／南市府提供）

▲ 黃偉哲把握此次訪問機會向波蘭各界介紹台南的農業發展成果盼以波蘭為起點逐步擴大台南農產品在中東歐市場的布局。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲前往波蘭波美拉尼亞（Pomerania）省進行城市外交與經貿交流，除積極推動科技及產業合作外，也把握此次訪問機會向波蘭各界介紹台南的農業發展成果，並推廣優質農特產品，盼提升台南農產在歐洲市場的能見度，拓展外銷商機。黃偉哲希望以波蘭為起點，逐步擴大台南農產品在中東歐市場的布局，為農民創造更多外銷商機。黃偉哲表示，台南是台灣重要的農業大城，農特產品品質優良，深受國際市場肯定，波蘭是中東歐重要市場，也是歐盟成員國，隨著芒果、芭樂、火龍果、棗子及鳳梨等鮮果已獲准輸銷歐盟，他希望以波蘭為起點，逐步擴大台南農產品在中東歐市場的布局，為農民創造更多外銷商機。黃偉哲強調，波蘭作為歐洲的經濟與物流樞紐，高品質、健康且具特色之熱帶水果與精緻加工農產品在此具有龐大的市場潛力。這次出訪將成為台南農產邁向波蘭市場的重要敲門磚，市府團隊將運用拓展日、韓、英、澳、星等國的成功經驗，盼為當地消費者帶來更多台南的農特產品，讓台南的甜蜜好味道走進中東歐市場。黃偉哲此行也與歐洲台灣商會聯合總會阮紹棣會長、波蘭台灣商會許斯維會長會晤，雙方討論未來農產品拓銷通路，也期盼能在旅波台商的協助下，未來能成功將台南農產品打進波蘭市場。台南市政府積極推動農產品國際行銷，除持續拓展海外市場、參與國際食品展及舉辦海外推廣活動外，也透過國際城市交流及經貿訪問，媒合海外通路與採購商，協助在地農民與業者拓展外銷版圖。市府也持續強化冷鏈物流、品牌行銷及產品品質管理，提升台南農產品的國際競爭力，讓更多優質農產成功進入海外市場。