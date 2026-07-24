「2026水台中馬賽克－青年影像行動計畫」今(24)日啟動！這項由台中工策會主辦的水資源永續活動，即日起向全國中學生及大專院校學生徵件，邀請青年以鏡頭走入河川、水圳、濕地及滯洪池等水域場景，透過影像紀錄台中的自然環境與人文故事，藉此深化對城市水文及永續發展的認識。
啟動儀式於台中心之谷永續教育園區舉行，計畫由工策會結合心靈影展、心之谷永續教育園區、福爾摩沙國際電影節共同推動，台中市政府水利局、外貿協會、台中捷運公司、陳允寶泉及瑞成書局等單位跨界合作，與會代表將手中瓶水，同步傾注於玻璃缸中，象徵青年創意如活水般源源不絕，匯聚成推動城市文化發展的新能量.
工策會總幹事陳學聖表示，台中是重要產業城市，永續發展已成為提升城市競爭力的重要課題，而水資源更是支撐城市發展與產業運作的重要基礎。此次舉辦青年影像計畫，不只是鼓勵學生創作，更希望透過教育與文化扎根永續理念，讓外界看見台中兼顧經濟發展與環境保護的努力，打造宜居宜業的城市環境。
陳學聖也指出，永續不僅體現在自然環境，也包含企業與地方文化的傳承。他以百年書店瑞成書局及百年餅店陳允寶泉為例，認為能歷經歲月仍持續經營，本身就是永續精神的展現，未來希望串聯更多關心地方發展的企業與團體，共同建立推動永續的合作平台，凝聚城市向心力。
計畫主持人、心靈影展暨心之谷永續教育園區創辦人文蓓蓓表示，「水台中馬賽克」不只是影像競賽，更是一項環境教育行動，希望青年透過拍攝重新認識家鄉，理解水資源與城市發展之間的密切關聯，讓永續理念真正落實於生活中。
協同計畫主持人、福爾摩沙國際電影節創辦人洪馬克則表示，「水台中馬賽克」優秀作品，除將於11月心靈影展公開放映，也有機會納入福爾摩沙國際電影節巡迴放映，讓青年創作者站上更大舞台。
工策會表示，本次徵件分為中學組及大專組，參賽作品須為90秒至3分鐘、解析度1080P以上的原創短片。不同於一般競賽，凡通過初審者皆可獲頒優秀作品獎證書，並受邀參加11月20日舉辦的聯合放映及頒獎典禮，希望讓更多青年作品被看見。
除設有跨組最高榮譽「年度最佳水文作品獎」外，另設金、銀、銅獎，以及最佳攝影、導演、劇本、剪輯及台中水文獎等獎項；所有通過初審作品也將上架官方YouTube頻道，依觀看及按讚表現角逐最佳網路人氣獎。徵件即日起受理至10月5日截止，主辦單位並將於8月1日及8月10日舉辦兩場線上說明會，提供有意參賽學生了解徵件辦法及拍攝方向。詳情與報名資訊，請關注「水台中馬賽克」官方Facebook(https://www.facebook.com/watertaichung)與Instagram(https://www.instagram.com/watertaichung/
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陳學聖也指出，永續不僅體現在自然環境，也包含企業與地方文化的傳承。他以百年書店瑞成書局及百年餅店陳允寶泉為例，認為能歷經歲月仍持續經營，本身就是永續精神的展現，未來希望串聯更多關心地方發展的企業與團體，共同建立推動永續的合作平台，凝聚城市向心力。
計畫主持人、心靈影展暨心之谷永續教育園區創辦人文蓓蓓表示，「水台中馬賽克」不只是影像競賽，更是一項環境教育行動，希望青年透過拍攝重新認識家鄉，理解水資源與城市發展之間的密切關聯，讓永續理念真正落實於生活中。
工策會表示，本次徵件分為中學組及大專組，參賽作品須為90秒至3分鐘、解析度1080P以上的原創短片。不同於一般競賽，凡通過初審者皆可獲頒優秀作品獎證書，並受邀參加11月20日舉辦的聯合放映及頒獎典禮，希望讓更多青年作品被看見。
除設有跨組最高榮譽「年度最佳水文作品獎」外，另設金、銀、銅獎，以及最佳攝影、導演、劇本、剪輯及台中水文獎等獎項；所有通過初審作品也將上架官方YouTube頻道，依觀看及按讚表現角逐最佳網路人氣獎。徵件即日起受理至10月5日截止，主辦單位並將於8月1日及8月10日舉辦兩場線上說明會，提供有意參賽學生了解徵件辦法及拍攝方向。詳情與報名資訊，請關注「水台中馬賽克」官方Facebook(https://www.facebook.com/watertaichung)與Instagram(https://www.instagram.com/watertaichung/