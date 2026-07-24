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▲Tiffany Young台大見面會票價、座位圖。（圖／SHOWOFFICE）

南韓女天團少女時代成員Tiffany Young（蒂芬妮）宣布來台開唱，10月9日（星期五）、10月10日（星期六）一連兩天在台大體育館跟SONE粉絲們同歡，票價分為6300元、5800元、4800元、3800元、輪椅席2900元，8月22日（星期六）、8月23日（星期日）在Ticket Plus遠大售票系統開賣，詳細資訊可至主辦社群查詢。演出日期：2026年10月09日（星期五）18:002026年10月10日（星期六）18:00演出場地：國立臺灣大學綜合體育館1樓演出票價：6300、5800、4800、3800、輪椅席2900售票時間：2026年8月22日（星期六）時間待公布2026年8月23日（星期日）時間待公布售票系統：Ticket Plus遠大售票系統Tiffany Young本次亞洲巡演旨在回顧過去10年與粉絲共同創造的珍貴回憶，同時也象徵著她邁向全新音樂旅程的起點。巡演將於9月12日以香港為起點正式揭幕，隨後依序造訪雅加達（9/19）、新加坡（9/26）、胡志明市（10/17）及曼谷（10/25）等六個亞洲城市。演出內容方面，Tiffany Young除了將帶來多首代表性熱門曲目外，更預計首度公開於8月發行的首張個人正規專輯全新舞台。她將以豐富流暢的歌單，展現獨特的音樂魅力與極具爆發力的舞台表現，為粉絲打造高完成度的視聽盛宴。身為K-POP跨世代代表性女團「少女時代」的成員，Tiffany Young自SOLO出道以來發展亮眼，曾登頂美國Billboard「Next Big Sound」榜單TOP 5，並成功完成北美巡演，持續鞏固其作為國際級SOLO歌手的地位。近期她除了活躍於音樂與音樂劇等多元領域、推出單曲〈Summer’s Not Over〉外，如今也將帶著首張正規專輯與巡演，再度與全球粉絲熱情相見。