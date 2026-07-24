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台中市商業會理事長謝豐享公開呼籲台中市政府照顧受食安事件影響的地方產業，台中市長盧秀燕今(23)日北上受訪時，卻以理事長「是深綠的」回應。台中市議會民進黨團今召開記者會重申立場，質疑盧市府不正面回應產業困境，反而將民間求救聲音政治化，要求盧市長「盡快回台中顧市政」。黨團總召周永鴻表示，台中市商業會代表的是廣大地方產業，面對食安風暴，餐飲、食品及糕餅業者正面臨原料安全與消費信心下滑的雙重打擊。他強調，業者提出的是實際生存困境，不是政黨立場，盧市長身為地方首長，應當正面回應市府有何協助方案，而不是直接幫發言者貼上「深綠」標籤。他也呼籲國民黨在地民代，應明確表態是否願意一同面對地方產業訴求。周永鴻指出，台中作為「糕餅之都」，油品問題直接牽動糕餅與食品加工產業。中秋節檔期將至，業者面臨供應鏈與市場信任危機，這也是商業會急切要求市府介入的原因。然而，市府目前除公布下架與退費資訊外，缺乏進一步的產業支持手段，盧市府不能只忙著對中央進行政治攻防，卻拿不出具體協助方案。周永鴻批評，台中上午才發生槍擊案件，又傳出孩童在餐廳用餐吃到碎玻璃，治安、食安都有問題需要市長處理，盧秀燕卻持續北上進行政治攻防。「台中的太陽餅沒有太陽，台中市民找不到市長，台中衛生局沒有驗油。」市長不在台中解決問題，市民當然會問，盧秀燕究竟把市政擺在哪裡。民進黨團表示，中聯油品事件造成的損害不只落在消費者，也波及家庭、學校團膳、餐廳、糕餅及食品製造業者。市府不能只公布下架及退費資訊，更應提出實際的法律與產業協助措施。民進黨團提出兩項具體要求，市府法制局應儘速研議協助受害家庭、學校團膳及相關業者進行集體求償，提供法律諮詢、證據保存及訴訟支援，降低市民求償門檻。市府應立即提出受影響業者的專案補助與產業復甦方案，優先將資源投入受創業者，而非僅做一次性的煙火式行銷活動。周永鴻最後呼籲，市民需要的是求償協助，業者需要的是實際支持，台中需要的是一位留在地方解決問題的市長，不應為了個人政治布局而犧牲台中人的權益。