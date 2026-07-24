女神邵雨薇以節目《我猜我猜我猜猜猜》超人氣店花單元踏入演藝圈，如今在戲劇領域耕耘18年，代表作包含電視劇《1989一念間》及電影《樓下的房客》，月底則有影集《來！金來號！》將上線。邵雨薇昨（23）日分享一組解開襯衫釦子的內衣照，難得展露性感一面，網友隔空Cue她的伴侶，大呼「吳慷仁好幸福」。
邵雨薇襯衫敞開露胸罩 C罩杯美胸大方見客
邵雨薇已經連續第5年替知名內衣品牌代言，曝光的形象照中，她以中長髮、大尺寸襯衫和開襟線衫入鏡，搭配不同顏色的內衣，秀出C罩杯唯美胸型和事業線，加上美人鎖骨和螞蟻腰身，畫面令人心蕩神怡，貼文一發布，吸引1.2萬名網友誇讚，「非常豐滿性感」、「根本夢中情人！」
過去邵雨薇受訪分享，自己的上圍尺寸從B升級至C，透露除了是談戀愛的幸福肥之外，刻意增加肌肉也是原因之一。
兩部劇演CP墜入愛河 分分合合仍認定彼此
43歲吳慷仁和小7歲邵雨薇2016年合作電視電影《我的禮物》，隔年再一起演出偶像劇《極品絕配》，之後與各自伴侶分手，接著傳出交往，不過1年後又分開，2020年2人再度被拍到私下約會，隨即承認復合，熱戀期間偶爾公開秀恩愛，對於結婚生子採順其自然的態度。
邵雨薇IvyShao IG
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邵雨薇已經連續第5年替知名內衣品牌代言，曝光的形象照中，她以中長髮、大尺寸襯衫和開襟線衫入鏡，搭配不同顏色的內衣，秀出C罩杯唯美胸型和事業線，加上美人鎖骨和螞蟻腰身，畫面令人心蕩神怡，貼文一發布，吸引1.2萬名網友誇讚，「非常豐滿性感」、「根本夢中情人！」
過去邵雨薇受訪分享，自己的上圍尺寸從B升級至C，透露除了是談戀愛的幸福肥之外，刻意增加肌肉也是原因之一。
43歲吳慷仁和小7歲邵雨薇2016年合作電視電影《我的禮物》，隔年再一起演出偶像劇《極品絕配》，之後與各自伴侶分手，接著傳出交往，不過1年後又分開，2020年2人再度被拍到私下約會，隨即承認復合，熱戀期間偶爾公開秀恩愛，對於結婚生子採順其自然的態度。
邵雨薇IvyShao IG