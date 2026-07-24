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舞台劇《英雄所賤略同》即將於今（24）日開演，主演曾國城、唐從聖、鍾欣凌與康茵茵共同出席總彩排媒體聯訪，展現四人驚人默契，現場更笑聲不斷。而在記者會現場當下，陳庭妮宣布誕生女兒的消息，對此一起合演《陽光女子合唱團》的鍾欣凌也透露，去年在跑宣傳的時候真的不知情，其實自己也是昨天才知道的。記者會舉辦當下，陳庭妮剛好宣布誕生千金，從懷孕到生產保密到家，鍾欣凌今日被問及此喜訊，透露去年宣傳電影的時候真的不知情，「我是昨天才知道！她有在群組告知大家，覺得很驚喜，我說叫她有問題來問我，坐月子的時候趕快睡，因為之後有3年不能睡。」她透露陳庭妮在群組有公開女兒正面照片，「已經會笑了、好可愛！」但被問到像爸爸還是媽媽，曾國城在旁笑說應該要再給她點時間長大吧，現在應該還看不出來。除了互相吐槽，鍾欣凌也透露，《英雄所賤略同》最有趣的地方，就是把大家熟悉的歷史典故重新解構，像是把「孔子周遊列國」、「孫子論述兵法」，以及「漸行漸遠」、「漸入佳境」等耳熟能詳的典故與成語重新解構，用全新的「賤學」角度重新詮釋。就連一年越來越多的「情人節」，也成了劇中的爆笑題材，「我們一直用很不一樣的角度去看大家原本很熟悉的事情，所以每次排練，連自己都會笑場。」身兼編劇、導演與演員的唐從聖則表示，經過這段時間排練，四位演員的默契已經越來越成熟，每個人的表演風格也都能互相激盪出新的火花，他認為即興演出最重要的不是把自己的戲演好，而是要隨時接住隊友拋出的每一顆球，他現在最有信心的，不是每個人把台詞背得多熟，而是四個人已經很了解彼此的節奏，無論誰臨時拋出新想法，其他人都能立刻接住，一起把戲往下演。《英雄所賤略同》自7月24日至26日在台北城市舞台揭開序幕，9月移師台中中山堂，10月底至11月初前進高雄衛武營戲劇院，11月21日參與台東藝術節於台東藝文中心演出，最終於12月26日至27日於桃園藝文中心展演廳壓軸登場。台北場目前已正式完售，台中、高雄及桃園場次持續熱賣中，也邀請觀眾把握機會，一同進劇場感受四位演員碰撞出的即興火花。購票請洽udn售票網。