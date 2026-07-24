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▲紅霞颱風海上警報持續發布，明日白天紅霞颱風接近中國廣東後，有機會解除颱風警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

紅霞颱風持續增強 氣象署：最快明解除海警

▲紅霞颱風靠近，今天晚上至明天清晨，花東、恆春半島將迎接紅霞颱風的最強雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今晚至明晨雨勢最猛 花東、恆春慎防豪雨

▲受到紅霞颱風外圍環流影響，北北基桃、高屏、宜花東、澎湖、連江，要注意8級以上強陣風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

紅霞颱風（國際命名：Noul）海上警報持續發布，今（24）日下午已經進入巴士海峽，中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，今晚開始，花東、南台灣的雨勢會逐漸加大，預計明（25）日白天，紅霞颱風接近中國廣東後，有機會解除颱風警報。《NOWNEWS》也透過本文整理紅霞颱風最新路徑、強度、對台影響。輕度颱風紅霞，今（24）日下午2時，位置在鵝鑾鼻南南東方約330公里的海面上，以每小時27轉22公里速度，向西北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒23公尺（每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（每小時108公里），相當於11級風，7級風暴風半徑100公里。林秉煜說明，紅霞颱風路徑持續朝西北，今天晚上會逐漸通過台灣南方海域，明天白天進入南海，明天下半天之後登陸中國的廣東沿岸，整體路徑變化不會太大，各國模式都已經有相同共識，氣象署有機會明天白天解除海上警報，但如果紅霞暴風圈明顯擴大，解除警報時間就會比較晚。強度方面，紅霞颱風今天白天的強度明顯增強，未來朝西北移動時，雖然速度偏快，但環境仍有利發展，因此強度還會往上提升，明天登陸中國前，有機會挑戰中颱，不過登陸後會很快減弱為一般低壓。林秉煜提醒，今天晚上至明天清晨，花東、恆春半島將迎接紅霞颱風的最強雨勢，務必慎防局部豪雨出現；明天白天，南台灣也會有局部大雨，中部以北則是有明顯的午後雷陣雨。此外，紅霞颱風持續向西北移動過程中，包括新竹以北、宜蘭、南台灣、東南部、澎湖、連江地區可能都會有8至9級強陣風，尤其在恆春半島、蘭嶼地區因地形比較特殊的關係，有可能出現10級強陣風的機率。