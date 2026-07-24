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「抗中牌」一路成功：2016反服貿、2020反送中、2024環台軍演

中聯油脂致癌油事件持續延燒，食安議題也迅速升高為藍綠攻防焦點，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日走上凱道參與「護食安・反毒台」集會，外界預測人數可能上看百萬。不過，作家「漂浪島嶼」認為就太過樂觀，更直言癌油上街又如何，2028照打抗中牌，癌油案影響不會太深遠，何況藍白還可能再分裂，現階段最擔心不會是賴清德總統，反而是卓榮泰院長。漂浪島嶼指出，癌油案25日上街抗爭，外界預測人數踴躍，但是天氣炎熱，缺乏民間動員，突破十萬可能，但是上看百萬就太過樂觀，更重要是人潮洶湧，能夠改變什麼？人潮洶湧民意沸騰，至多部長下台，再多提前換掉院長，更擴大影響，民進黨2026選舉大敗，但是都不會影響到賴清德總統2028的決戰策略。漂浪島嶼直言，2026不是決戰點，從2018、2022年縣市長選舉，民進黨總是大敗，2026年再大敗，頂多也是輸掉高雄，但是只要總統大選成功，就能穩操政權。過去以鐘擺效應，分析總統大選與縣市長大選的交互勝負，但是實際上就是一路抗中牌的成功，2016有反服貿加持，2020有反送中助威，2024有環台軍演影響，雖然效果不如以往強烈，但是幸好藍白分裂。「所以癌油案風暴再強烈，民進黨最壞也是2026再大敗。」漂浪島嶼強調，只要敗到黨內還是無人敢挑戰，賴清德出戰2028，照樣續打抗中牌，甚至軍事演習不夠催票，升級軍事衝突保證灌票，中國一直是民進黨的選票製造機。所以，725上街，最擔心不會是賴清德總統，反而是卓榮泰院長，人潮太洶湧、民情太激憤，一旦影響2026年選舉再敗選，也就是院長完成階段性任務，一如2019年賴清德院長敗選後走人。