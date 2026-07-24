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立法院會今（24）日下午處理藍白共推「台灣未來帳戶特別條例草案」，在藍白人數優勢下三讀通過。根據再修正動議，名稱修正為《臺灣兒少成長及未來帳戶條例草案》，其中「未來帳戶」部分，出生兒一出生就有6萬「啟動金」，另外針對7歲以上未滿18歲兒童或少年，每年「撥補款」3萬元，共計39萬。另外一筆則是「兒少成長津貼帳戶」，未滿7歲每年6萬元、7歲到未滿18歲每年3萬元，共計75萬，兩者總額共計114萬元。三讀通過後，藍白黨團也一起高呼「投資孩子，台灣加油」。根據三讀條文，因投資基金與兒少成長階段給予的津貼有實質上的不同，故分為信託性質的「臺灣未來帳戶」及一般金融帳戶性質的「兒少成長津貼專戶」兩種。三讀條文指出，台灣未來帳戶，是以兒童或少年之名義開立，供其滿十八歲前自行存款及由政府撥付啟動金、撥補款、企業贊助款、基金投資收益之個人帳戶；而結餘金額則指個人帳戶內的總額。三讀條文續道，兒少成長津貼專戶：指依本條例規定，以兒童或少年之名義開立，由中央主管機關每年撥入成長津貼予未滿十八歲兒童或少年，而該津貼得隨時動支之個人帳戶。三讀條文第七條指出， 為因應總體經濟環境變遷與物價波動，確保本條例所定各項補貼之實質購買力，第三條所定之啟動金、撥補款、兒少成長津貼發放金額，自本條例施行之日起，每三年調整一次，由中央主管機關參酌中央主計機關發布之最近一年消費者物價指數較前次調整之前一年消費者物價指數成長率公告，且衡酌本條例第九條之研究報告及人口結構變化調整之，並報請行政院核定，送請立法院審議。