我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府獲頒招商卓越獎民參類第一名。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運局精選輕軌C34五權國小站招商案代表參展。（圖／高市府捷運局提供）

財政部今日辦理115年度「民間參與公共建設頒獎典禮及招商大會」，捷運局長吳嘉昌陪同副市長林欽榮出席領獎。吳嘉昌表示市長陳其邁領導捷運局獲此殊榮得來不易，也是肯定捷運局6年來捷運土地招商成果，迄今已成功推動12項捷運周邊土地開發案，總投資金額達1,100億元，收益660億元挹注捷運建設，展現捷運建設帶動民間投資、產業發展及都市轉型的綜效。隨著捷運路網逐步成形，陳其邁指示捷運局同步推動捷運聯合開發，透過TOD模式將交通建設與都市發展緊密結合，強化捷運場站的城市節點功能。透過土地整合與多元開發，引入住宅、商業、醫療、教育及公共空間等機能，不僅提供市民更便利的生活環境，也創造產業進駐與人口移入的條件，目前捷運局已完成O4等12件捷運周邊土地開發案，總投資金額達1,100億元。透過民間資金投入，不僅加速捷運場站周邊土地活化，也將部分開發收益回饋捷運建設，挹注660億元捷運建設經費，降低公共財政負擔，同時提升公共建設效益。捷運局表示，本次招商大會捷運局精選輕軌C34五權國小站招商案代表參展，該基地原本是國際商工舊址，退場後高市府推動轉型開發，該案基地面積2.96公頃，位處高雄核心市區重要節點，南側1.3公頃土地規劃為捷運聯合開發區，容積率630%，北側1.47公頃則做為中山大學醫學院預定地，透過捷運聯合開發與高等教育資源導入，目標打造兼具教育、醫療、產業與宜居機能的「學術醫療創新廊帶」，該案今年6月1日公告招商，10月31日截止投標，歡迎投資人踴躍參加。捷運局將持續以交通節點轉化為產業發展節點，提供企業進駐、人才就業及居住生活所需的完善機能，讓捷運成為支撐產業發展與城市轉型的重要基礎建設。