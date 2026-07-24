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泰山：疑慮產品不會重新上架

福壽、福懋油：調查中不宜評論

泰山提中聯油脂董事會改革 福壽支持

泰山、福壽：回收廢油將作生質柴油

財務損失估算：泰山最高2億、福壽最高1.5億、福懋難以估算

中聯油脂爆發沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）6月30日異常事件後，三大股東泰山、福壽及福懋油首度公開說明，今（24）日董事長齊聚證交所開重訊記者會說明，並紛紛鞠躬致歉。會中泰山、福壽預估損失金額分別為1.5億到2億元，以及1億至1.5億元；不過，福懋油未透露，僅表示難以估量。中聯油脂股權由泰山、福懋油、福壽分別持股約33.33%。泰山董事長劉偉龍先向消費者、主管機關及下游客戶等鞠躬致歉；事件造成社會不安、消費者憂慮及客戶困擾，中聯是其主要供應商，泰山也是其股東有不可推卸的責任。他也說，消費者購買的是「泰山」品牌，必須承擔責任，未來將要求中聯從原料採購、驗收、生產及品質管理全面改革，不僅符合現行法規，更要建立由第三方獨立學者專家組成的監督機制，並改革，引進外部董事參與治理。劉偉龍提出兩項明確立場，包括中聯油脂在食品安全疑慮完全排除前不得復工。再者，除了主管機關列管問題油品外，泰山已將今年4月至6月所有相關批次產品全面下架回收，不會重新上市，希望讓市場不再出現任何可能引發疑慮的產品。福壽董事長洪堯昆同樣鞠躬致歉並表示，提供全民健康、安全的食品是福壽的使命，中聯油脂提供的油品檢出異常，讓消費者對食品安全產生疑慮，公司虛心接受社會各界檢視與監督。他強調，唯有建立在科學證據、依法調查及客觀事實基礎上，才能釐清事件真相，基於偵查不公開原則，不宜對案件細節及尚待查證事項做任何推測或評論。福懋油董事長吳星澄則表示，民以食為天，深刻理解食品安全是企業重要責任。同時對中聯油脂提出三項改善措施，包括要求全面檢討原料驗收、品質管理、製程控制及檢驗制度，建立透明且可追溯的品質管理制度；未來中聯供應的每批沙拉油，都須由供需雙方共同取樣、封槽，並送第三方認證實驗室檢驗，雙方確認合格後才能出貨。此外，福懋也將建立，提高檢驗頻率。吳星澄強調，中聯油脂雖現在停工，在改善完成前，福懋，他也在發言最後鞠躬致歉。針對證交所因三家公司延遲揭露重大訊息，各裁處30萬元違約金，但媒體尋問為何直到今天才開記者會。現場沈默幾秒後，吳星澄率先發言，自6月30日依法通報後，公司持續配合主管機關調查及提供資料，此次選擇在較適當時間點對外說明，希望避免造成更多社會不安。外界關注三家公司身為中聯股東改革如何進行？劉偉龍表示，中聯油脂過去經營較為封閉，此次事件是重要警訊，希望藉此重新出發，未來除董事會改革外，也歡迎社會推薦合適的外部專家加入董事會。洪堯昆表示，支持朝公司治理方向改革；吳星澄僅表示，三家股東將持續討論，並與主管機關研議改革方案。針對產品回收及後續處理，劉偉龍表示，泰山7月初即預防性下架相關產品，即使後續檢驗合格也不會重新上市。另，回收油品將轉製為生質柴油或燃料油，並公開後續處理方式，惟公司無法強制要求客戶繳回產品。福壽部分，洪堯昆表示，已採購苯駢芘檢測設備，未來將建立自主檢驗能力，同時強調福壽仍有許多自行生產、與中聯無關的油品，檢驗結果皆符合標準，希望消費者了解。吳星澄則指出，福懋建立自主實驗室後，將定期公布更多檢驗數據，以「零信任」精神提升資訊透明度，重建品牌信任。至於財務衝擊，劉偉龍表示，依最保守會計原則估算，泰山目前包括退貨、存貨報廢、罰鍰及可能賠償等損失約新台幣1.5億至2億元；至於中聯油脂相關投資損失，將待事件進一步明朗後，依持股比例認列。洪堯昆表示，福壽考量回收油品可轉製生質柴油，初估損失約1億至1.5億元；吳星澄則指出，福懋採取從寬認定退貨，整體損失目前仍難以估算。