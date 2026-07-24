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新創企業告急 坦言仰賴高性價比模型

白宮態度分歧

商務部長盧特尼克立場較為溫和

近兩百家美國科技公司及新創企業於23日發起聯合行動，包括著名創業加速器Y Combinator與知名加密服務商Proton在內，致函美國總統川普（Donald Trump）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及白宮科技政策辦公室主任克拉茨奧斯（Michael Kratsios），呼籲川普政府不要封殺中國的「開源權重」（Open-weight）AI模型，否則將嚴重打擊美國下一代科技新創的競爭力。這項由新成立的科技遊說團體「小科技協會」（Little Tech Association）發起的行動，標誌著矽谷新創圈針對川普政府的AI政策展開大規模遊說。根據《Politico》報導，所謂開源權重AI模型，是指模型核心參數公開，開發者可自訂並在本地或雲端部署的AI系統。小科技協會警告，單純禁止美國人下載中國開源模型並無法阻止其在全球擴散，只會反過來削弱美國新創企業的研發步調。小科技協會成員多希（Suhail Doshi）表示，「這會讓數百家新創公司瞬間倒閉，這對Anthropic等巨頭來說當然大有利好，因為我們最後都只能被迫花大錢買他們的服務」。小科技協會執行長戈德弗里（Harry Godfrey）則呼籲政策制定者應「使用手術刀而非揮舞大錘」，強調政府應在解決國家安全疑慮的同時，採取最輕微的干預方式，避免增加企業成本或扼殺美國本土的創新活力。先前有媒體報導指出，在中國月之暗面發表具有強大性能的Kimi K3模型後，川普政府內部正研議全盤禁止中國AI模型。雖然白宮官員後續澄清「全盤禁令」並非討論的重點，但華府官員對中國AI開發商的強硬表態仍持續升高。白宮發言人休斯頓（Liz Huston）表示，美國在AI創新領域保持全球領先，「川普總統將維持這一優勢，並加倍推動創新以擴大美國與世界其他地區的差距」。然而，白宮科技政策辦公室主任克拉茨奧斯於週三指控，稱美方掌握情報，月之暗面在開發K3模型時，對Anthropic的Fable模型進行了大規模的「蒸餾」（Distillation），並建立複雜平台試圖規避美方偵測。此外，克拉茨奧斯亦指控月之暗面在美方出口禁令下，違規取得配備輝達GB300晶片的伺服器來訓練模型。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前也強調，美方正在調查中國AI公司是否不當侵犯美國智慧財產權，並表明美國有能力對涉嫌竊取的企業實施經濟制裁。目前月之暗面尚未對相關指控作出公開回應。對比於克拉茨奧斯與貝森特的鷹派立場，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）態度較為溫和，把重點放在企業是否能獲得更便宜、更有效的技術。一位接近白宮的人士也質疑克拉茨奧斯的說法，認為Kimi K3的成功全是靠蒸餾的批評恐怕站不住腳。美國商務部對Kimi K3的評估是目前最強大的開源AI模型，至於是否要對月之暗面祭出制裁，包括列入實體清單，目前商務部還在調查中。目前川普本人尚未對於中國開源AI模型表態，白宮發言人萊維特表示，「相關討論仍在進行中」。有白宮消息人士提醒，官員和高級顧問各自擁有不同立場，但是「他們並非會議中做出決策的人」。無論如何，白宮內部的辯論突顯了中國企業對美國科技公司帶來的不確定性和潛在的競爭威脅，以及川普政府尚未能達成共識的分歧程度。