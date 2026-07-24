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YouTuber錫蘭昨（23）日發布新片，點名網紅Jolie（九粒）經營的「生命光環人像攝影」及顯化課程，質疑以偽科學包裝商業模式，掀起網路熱議。面對外界質疑，九粒今（24）日拍片回應，坦言自己今年最想達成的兩件事，就是讓更多人認識品牌，以及自我突破與成長，因此感謝錫蘭讓更多人知道Colorfaura（光環人像攝影）。九粒表示，不少人可能認為此次事件代表「顯化失敗」，但她並不這麼認為，「我從來不認為顯化就是一路順遂、沒有挑戰。」她以感情為例指出，如果想擁有好的關係，勢必要先離開不適合的人，因此現在遇到的風波，不代表最後不會成功。她強調自己理解的顯化並非許願就會心想事成，而是相信無論過程如何，最終都能抵達目標，「不要執著一定要走哪一條路，也不要因為走到不好的路，就覺得自己到不了。」針對外界質疑光環攝影真實性，九粒再次說明，Colorfaura並非販售科學檢測或科學課程，更不是利用結果定義任何人，而是提供結合影像與色彩的自我覺察體驗，希望讓民眾透過不同方式與自己對話。她表示，官網及預約系統都已清楚說明體驗內容，若有人不認同理念，完全可以把時間與金錢花在其他喜歡的體驗上；若有興趣，也歡迎親自體驗看看。九粒也感謝錫蘭，她稱讚對方認真閱讀相關書籍並製作影片，也讓更多人在體驗前能先了解不同觀點。她強調每個人都有選擇相信或不相信的自由，希望大家即使立場不同，也能以理性、尊重的方式交流，而非攻擊、嘲諷或傷害任何人。