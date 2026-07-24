邁入第8年的「2026雲西海洋音樂季」將於明（25）日不畏風雨，於三條崙海水浴場登場，共將熱唱兩天。雲林縣政府表示，今年更首度攜手人氣經典IP《小王子》，以「潮汐之外・星球之間」打造限定版B-612海岸星球。並集結動力火車、美秀集團、宇宙人、麋先生、怕胖團等人氣卡司輪番演唱。《NOWNEWS》整理完整卡司、節目表、交通接駁等資訊一次看。
🟡「2026雲西海洋音樂季」主要資訊：
地點：雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場
日期：7月25日、7月26日
時間：14:30－19:30
門票：免費入場
🟡「2026雲西海洋音樂季」演出卡司：
📍7月25日：
14:30-15:00 芒果醬 Mango Jump
15:15-15:45 PIZZALI
16:00-16:30 香蕉哥哥
16:55-17:25 Sabrina胡恂舞
17:40-18:20 宋德鶴
18:40-19:20 美秀集團
19:25-19:55 動力火車
📍7月26日：
14:30-15:00 DJ Swallow妖嬌 X AQUA
15:10-15:50 P!SCO
15:55-16:25 阿布絲
16:35-17:15 163braces
17:25-17:55 怕胖團 PAPUN BAND
18:10-18:40 宇宙人
19:00-19:40 麋先生 MIXER
🟡「2026雲西海洋音樂季」接駁車資訊：
📍接駁路線：
雲林高鐵站至三條崙海水浴場來回
📍去程：
接駁時段：13:30 ～ 14:30（僅於此時段提供接駁）
📍回程：
7月25日：20:15 ～ 20:40（僅於此時段提供接駁）
7月26日：19:55 ～ 20:20（僅於此時段提供接駁）
📍備註：
去程務必於14:30前抵達候車地點並完成排隊，14:30起停止受理候車，逾時將不再提供去程接駁服務。
回程務必於當日接駁截止時間前完成排隊：7月25日20:40後、7月26日20:20後，停止受理候車，逾時不再提供接駁服務。
🟡「2026雲西海洋音樂季」交通資訊（自行開車）：
📍南下：
中山高速公路行經斗南-虎尾交流道通過2公里處古坑-土庫交流道243公里處接台78線東西向快速道路，往台61線西濱快速道路，接鄉道雲129線抵達。
📍北上：
國三道路可由269公里處接台78線東西向快速道路，往（西）台西方向行駛至終點接台61線西濱快速道路，接縣道160線抵達。
🟡「2026雲西海洋音樂季」優惠活動：
雲林縣文觀處表示，活動加碼推出「雲西玩很大，打卡贈好禮」活動，即日起至8月7日連續三周末，民眾選擇雲西5個景點(鐵花窗、喔熊藝術村、成龍溼地、馬蹄蛤主題館、台西海口故事屋、口湖遊客中心、北港糖廠、晁陽綠能休閒農場等)，且與該景點合照並@慢遊雲林，公開上傳到自己的臉書，經海洋音樂季活動會場工作人員確認，即有機會獲得限量Happy Hour雲林美食套組，一天限量30組。
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地點：雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場
日期：7月25日、7月26日
時間：14:30－19:30
門票：免費入場
📍7月25日：
14:30-15:00 芒果醬 Mango Jump
15:15-15:45 PIZZALI
16:00-16:30 香蕉哥哥
16:55-17:25 Sabrina胡恂舞
17:40-18:20 宋德鶴
18:40-19:20 美秀集團
19:25-19:55 動力火車
14:30-15:00 DJ Swallow妖嬌 X AQUA
15:10-15:50 P!SCO
15:55-16:25 阿布絲
16:35-17:15 163braces
17:25-17:55 怕胖團 PAPUN BAND
18:10-18:40 宇宙人
19:00-19:40 麋先生 MIXER
📍接駁路線：
雲林高鐵站至三條崙海水浴場來回
📍去程：
接駁時段：13:30 ～ 14:30（僅於此時段提供接駁）
📍回程：
7月25日：20:15 ～ 20:40（僅於此時段提供接駁）
7月26日：19:55 ～ 20:20（僅於此時段提供接駁）
📍備註：
去程務必於14:30前抵達候車地點並完成排隊，14:30起停止受理候車，逾時將不再提供去程接駁服務。
回程務必於當日接駁截止時間前完成排隊：7月25日20:40後、7月26日20:20後，停止受理候車，逾時不再提供接駁服務。
📍南下：
中山高速公路行經斗南-虎尾交流道通過2公里處古坑-土庫交流道243公里處接台78線東西向快速道路，往台61線西濱快速道路，接鄉道雲129線抵達。
📍北上：
國三道路可由269公里處接台78線東西向快速道路，往（西）台西方向行駛至終點接台61線西濱快速道路，接縣道160線抵達。
雲林縣文觀處表示，活動加碼推出「雲西玩很大，打卡贈好禮」活動，即日起至8月7日連續三周末，民眾選擇雲西5個景點(鐵花窗、喔熊藝術村、成龍溼地、馬蹄蛤主題館、台西海口故事屋、口湖遊客中心、北港糖廠、晁陽綠能休閒農場等)，且與該景點合照並@慢遊雲林，公開上傳到自己的臉書，經海洋音樂季活動會場工作人員確認，即有機會獲得限量Happy Hour雲林美食套組，一天限量30組。