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▲「2026 雲西海洋音樂季」場域圖（圖／雲西海洋音樂季臉書）

▲「2026 雲西海洋音樂季」7月25日演出卡司（圖／雲西海洋音樂季臉書）

▲「2026雲西海洋音樂季」7月26日演出卡司（圖／雲西海洋音樂季臉書）

▲「2026雲西海洋音樂季」接駁車資訊（圖／雲西海洋音樂季臉書）

▲「2026 雲西海洋音樂季」交通資訊（自行開車）（圖／雲西海洋音樂季臉書）

邁入第8年的「2026雲西海洋音樂季」將於明（25）日不畏風雨，於三條崙海水浴場登場，共將熱唱兩天。雲林縣政府表示，今年更首度攜手人氣經典IP《小王子》，以「潮汐之外・星球之間」打造限定版B-612海岸星球。並集結動力火車、美秀集團、宇宙人、麋先生、怕胖團等人氣卡司輪番演唱。《NOWNEWS》整理完整卡司、節目表、交通接駁等資訊一次看。地點：雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場日期：7月25日、7月26日時間：14:30－19:30門票：免費入場14:30-15:00 芒果醬 Mango Jump15:15-15:45 PIZZALI16:00-16:30 香蕉哥哥16:55-17:25 Sabrina胡恂舞17:40-18:20 宋德鶴18:40-19:20 美秀集團19:25-19:55 動力火車14:30-15:00 DJ Swallow妖嬌 X AQUA15:10-15:50 P!SCO15:55-16:25 阿布絲16:35-17:15 163braces17:25-17:55 怕胖團 PAPUN BAND18:10-18:40 宇宙人19:00-19:40 麋先生 MIXER雲林高鐵站至三條崙海水浴場來回接駁時段：13:30 ～ 14:30（僅於此時段提供接駁）7月25日：20:15 ～ 20:40（僅於此時段提供接駁）7月26日：19:55 ～ 20:20（僅於此時段提供接駁）去程務必於14:30前抵達候車地點並完成排隊，14:30起停止受理候車，逾時將不再提供去程接駁服務。回程務必於當日接駁截止時間前完成排隊：7月25日20:40後、7月26日20:20後，停止受理候車，逾時不再提供接駁服務。中山高速公路行經斗南-虎尾交流道通過2公里處古坑-土庫交流道243公里處接台78線東西向快速道路，往台61線西濱快速道路，接鄉道雲129線抵達。國三道路可由269公里處接台78線東西向快速道路，往（西）台西方向行駛至終點接台61線西濱快速道路，接縣道160線抵達。雲林縣文觀處表示，活動加碼推出「雲西玩很大，打卡贈好禮」活動，即日起至8月7日連續三周末，民眾選擇雲西5個景點(鐵花窗、喔熊藝術村、成龍溼地、馬蹄蛤主題館、台西海口故事屋、口湖遊客中心、北港糖廠、晁陽綠能休閒農場等)，且與該景點合照並@慢遊雲林，公開上傳到自己的臉書，經海洋音樂季活動會場工作人員確認，即有機會獲得限量Happy Hour雲林美食套組，一天限量30組。