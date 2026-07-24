知名兩性、性學專家欣西亞和美籍老公Shane（任翔）結婚23年，她經常公開分享異國婚姻生活，放閃另一半，沒想到，欣西亞昨（23）日在臉書發文拋出震撼彈，透露自己的老公在5年前外遇，讓她情緒崩潰，且明明做錯事的人不是自己，卻把不停地把對方錯攬在身上，如今夫妻倆攜手修補關係，彼此也比從前更加靠近。
自爆老公5年前婚外情 欣西亞拚命否定自己
欣西亞表示：「我老公外遇了！是的，沒錯。五年前，我的婚姻歷經了一場外遇風暴。」她說就算身為兩性作家，時常在節目上理性分析，對外遇議題侃侃而談，實際碰上了，自己和所有遭遇的人一樣痛苦、崩潰和粉碎，「明明做錯事的人不是自己，卻被很深的羞恥感包圍，然後把對方的錯，瘋狂地攬在身上。」
「原來被深愛的伴侶背叛，真的可以徹底摧毀一個人」，欣西亞說，在老公外遇後，自己的自信、自我價值，對人生所有美好的期待全部瞬間消失殆盡，有很長一段時間拚命否定自己，認為是本身不夠優秀，所以婚姻才出問題，整個人被困在深不可測的黑暗裡。
夫妻決定修補關係 欣西亞：狀況沒有比較好
欣西亞表示，當兩人共同決定修復婚姻，也開始著手重建關係，狀況沒有比較好，「我每天都在跟自己的心魔奮戰，當老公不在我身邊，我會疑神疑鬼想著他是不是又去做壞事？當老公在我身邊，我也會胡思亂想他們的曾經。」
在修補關係的路上，欣西亞表示雙方花了很多時間去跟彼此對話、花了很多力氣去探究這段婚姻、反覆確認彼此再次做出的選擇，「踏上的修復之路既艱辛又漫長，壓力沒有比較小，眼淚沒有比較少，痛苦也沒有因此減輕。」
欣西亞也多次思考離婚會不會比較輕鬆，「但婚姻終究是我們兩個人的人生，日子不是別人替我們過的，也許雜音會刮起逆風，但彼此還願意牽著手，雙方還有共同的目標，眼光是凝視同一個方向，那就先一步步走下去吧！」她說直到今天，自己和老公仍走在這條路上，唯一能確定的是，兩方的關係比從前更加相互靠近。
資料來源：欣西亞和Shane任翔臉書
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欣西亞表示：「我老公外遇了！是的，沒錯。五年前，我的婚姻歷經了一場外遇風暴。」她說就算身為兩性作家，時常在節目上理性分析，對外遇議題侃侃而談，實際碰上了，自己和所有遭遇的人一樣痛苦、崩潰和粉碎，「明明做錯事的人不是自己，卻被很深的羞恥感包圍，然後把對方的錯，瘋狂地攬在身上。」
「原來被深愛的伴侶背叛，真的可以徹底摧毀一個人」，欣西亞說，在老公外遇後，自己的自信、自我價值，對人生所有美好的期待全部瞬間消失殆盡，有很長一段時間拚命否定自己，認為是本身不夠優秀，所以婚姻才出問題，整個人被困在深不可測的黑暗裡。
欣西亞表示，當兩人共同決定修復婚姻，也開始著手重建關係，狀況沒有比較好，「我每天都在跟自己的心魔奮戰，當老公不在我身邊，我會疑神疑鬼想著他是不是又去做壞事？當老公在我身邊，我也會胡思亂想他們的曾經。」
在修補關係的路上，欣西亞表示雙方花了很多時間去跟彼此對話、花了很多力氣去探究這段婚姻、反覆確認彼此再次做出的選擇，「踏上的修復之路既艱辛又漫長，壓力沒有比較小，眼淚沒有比較少，痛苦也沒有因此減輕。」
欣西亞也多次思考離婚會不會比較輕鬆，「但婚姻終究是我們兩個人的人生，日子不是別人替我們過的，也許雜音會刮起逆風，但彼此還願意牽著手，雙方還有共同的目標，眼光是凝視同一個方向，那就先一步步走下去吧！」她說直到今天，自己和老公仍走在這條路上，唯一能確定的是，兩方的關係比從前更加相互靠近。
資料來源：欣西亞和Shane任翔臉書