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▲「海軍丹江軍艦成軍典禮」。（圖／總統府提供）

海軍丹江軍艦今（24）日舉行成軍典禮，對此，總統賴清德表示，這有3項重要意義，包括「國艦國造」目標達成、海軍保護國家的決心，以及台灣國安政策是以實力發揮嚇阻力；此外，他也說，可惜立院沒有全數通過國防部8年1.25兆的國防特別預算，但國防自主很重要，籲請立法院能支持國防部提出的特別預算，且國防部是主辦單位及需求單位，不可以委由其他部會負責。賴清德今前往高雄出席「海軍丹江軍艦成軍典禮」時表示，並進行授旗、授印、呈獻船模儀式及校閱部隊。他說，非常榮幸主持「丹江軍艦」成軍典禮，並代表國家感謝國防部長顧立雄、海軍司令蔣正國、海軍全體同仁、研發團隊、造艦團隊及所有產業鏈，克服種種困難，不僅讓丹江艦正式成軍，也讓「國艦國造」目標得以達成。賴清德指出，今天停泊在眼前的三艘軍艦，足以說明沱江級軍艦一路打造的過程。從沱江原型艦完成設計驗證，到以塔江軍艦為首的第一批量產型陸續成軍；再到丹江軍艦成為第二批量產型首艦，預計在今年年底12艘全數交艦，共同保護海疆、守護國家的安全。賴清德指出，丹江艦正式成軍有三項重要意義。第一，是「國艦國造」目標達成，不僅能依據臺海攻防的需求自主研發、設計、打造及系統整合，也可以進行維修及品質調整，並在任何戰時情況下，都確保作戰優勢；第二，代表海軍堅定守護海疆、保護國家的決心。面對中國威脅日益強大，不論是軍事威脅或海上灰色地帶侵擾，海軍正以沱江級軍艦成軍信念及成果，向國人展現海軍弟兄團結一致、守護海疆及保護國家安全的決心；第三，證明台灣的國家安全政策是以實力發揮嚇阻力，以達到和平目標。賴清德強調，和平無價，戰爭沒有贏家，和平並非靠一紙和平協定達成，更不可能靠侵略者的善意或接受侵略者的主張達成，台灣篤信以實力達到和平，建軍備戰數十年來，國軍始終秉持這樣的目標，也希望國人支持，並呼籲立法院不分黨派共同支持。賴清德表示，為了達成以實力達到和平的目標，讓實力發揮嚇阻效果，國防部先前編列為期8年、總經費新臺幣1兆2,500億元的特別預算，很可惜立法院並未全數通過，刪除4,700億元，包括國防自主、國際合作、委辦及無人機發展等相關預算。他強調，強化國防力量，對外進行軍事採購，以及與國際合作均是重點，但國防自主更為重要，因此，國艦國造、國機國造、發展無人機產業以發揮戰力均是朝此目標邁進，籲請立法院能支持國防部提出的特別預算，且國防部是主辦單位及需求單位，不可以委由其他部會負責；預算也應使用特別預算，才能長年期、穩定推動建軍備戰的國防建設，期盼國人及立法院均能給予支持。賴清德指出，今天「丹江軍艦」正式成軍，期許丹江軍艦從艦長到每位弟兄，平時應做好戰備訓練，必要時即能發揮戰力、保護海疆，守護國家安全及全國人民生命財產安全；國軍有很好的傳統，應充分發揮大家的能力。賴清德談到，今年是總統直選30週年，30年前的1996年，國軍站在第一線守護國家安全，讓人民得以發揮勇氣，沒有畏懼地進入投票所，完成第一次總統直選，讓台灣成為民主台灣，向國際社會展現台灣人民是國家的主人，命運在自己手上，不容許別人可以操縱；今年也是解嚴之後第39年，台灣過去曾經歷全球歷史上數一數二、長達38年之久的戒嚴時期，當時人民沒有自由、人權，甚至受到迫害，但在民主運動及全國人民的支持下，終於透過人民的力量解除戒嚴。賴清德表示，今年剛好是解除戒嚴之後的第39年，也是民主化的時間比戒嚴時間還來得長的第一年，意義重大，所以特別在「丹江軍艦」成軍之際向大家說明，過去國軍每個軍種、每位弟兄，在國家需要時都站在第一線守護國家安全、捍衛民主；在此關鍵時刻，他也希望陸海空軍要團結一致，秉持優良的建軍備戰傳統站在第一線，讓國人可以持續享受民主、自由、人權的生活，經濟可以持續蓬勃發展。最後，他再次代表台灣人民感謝大家的辛勞，「我們一起加油」。