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城鎮韌性（防空）演習將在8月分區舉辦，分別為南區8/7（五）、中區8/10（一）、北區8/13（四）。台灣高鐵提醒旅客，演習時間聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等交通服務，同步暫停行駛。此外，中、北區因同步有「行動網路降速演練」，可能影響旅客手機的連線順暢度。第一波為8月7日（五）10:00～10:30南區「防空演習」，台南站、左營將受影響。第二波是中區8月10日（一）14:30～15:00，舉辦防空演習及網路降速演練，影響苗栗站、台中站、彰化站、雲林站及嘉義站。第三波是8月13日（四）14:30～15:00同樣是舉辦防空演習及網路降速演練，影響南港站、台北站、板橋站、桃園站及新竹站。演習期間高鐵各車次列車均維持正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦維持正常作業，但為配合演習需求，旅客要注意往返車站的交通接駁。同時，網路降速演練期間網路訂票及「T-EX行動購票」App均可能受到影響，建議旅客提早完成訂位、付款、取票，以免延誤行程。