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藝人粿粿（江瑋琳）去（2025）年因為爆出偷吃王子（邱勝翊）與范姜彥豐正在進行離婚官司，事後坦承與對方有「踰矩」行為，范姜彥豐也因此公開婚變，雙方除了婚姻問題外，更因共同居住的房產隔空交鋒。如今再有新進展，范姜彥豐今（24）日突然發布搬家影片，透露兩個多星期前突然接獲通知，目前居住的住所「被賣掉了」，讓他只能緊急搬離住了多年的地方。范姜彥豐在影片中表示，「兩個多禮拜前的某天，我突然收到通知說我現在的住所被賣掉了，沒錯，就是這麼突然，就是這麼毫無預警。」因此只能臨時聯繫搬家公司，在短時間內完成搬遷。影片中可見搬家公司一早進屋打包、搬運家具，短短幾個小時便完成搬家。范姜彥豐也感謝搬家師傅專業又細心，直呼原本以為很麻煩的搬家，在大家幫忙下順利完成。事實上，去年粿粿與王子爆出婚外情風波後，范姜彥豐公開指控婚姻遭第三者介入，後續雙方也為房產問題隔空交火。范姜彥豐曾表示，昔日一家三口居住的房屋登記在粿粿名下，自己曾支付大部分頭期款，希望透過協商取回相關權益。不過粿粿事後拍片回應，強調房屋登記在自己名下，是雙方討論後的決定，並表示頭期款約八成、房貸六成以上都是由自己負擔，否認外界對房產分配的質疑。完成搬家後，范姜彥豐也吐露心境，坦言這次是在相當匆忙且充滿壓力的情況下完成搬遷，「過去這些日子，尤其是晚上回到家，當你打開大門，看到裡面是全黑的時候，心裡還是會揪一下。」他也表示，人生就是如此，遇到問題只能想辦法解決，最後替自己打氣喊話：「新的生活，希望也可以有新的自己。」