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▲屋馬歡慶父親節，主打全新升級的澳洲和牛套餐，內容集結澳洲和牛、美國極黑和牛、澳洲穀飼牛舌等，相當澎湃。（圖／業者提供）

▲父親節活動期間，點購指定澳洲和牛套餐，即可享Kirin生啤酒每杯8元加購優惠。（圖／業者提供）

迎接父親節聚餐旺季，台中燒肉品牌屋馬推出「爸氣加碼」限定優惠，即日起至8月底祭出全新升級澳洲和牛套餐外，另有8元生啤、88折優惠及刮刮卡抽肉盤三重驚喜，搶攻家庭聚餐商機，歡迎陪伴老爸共享燒肉大餐。屋馬表示，今年父親節主打全新升級的澳洲和牛套餐，內容集結澳洲和牛、美國極黑和牛、澳洲穀飼牛舌，以及台灣豬肉、雞肉等多樣肉品，透過不同部位與口感搭配，滿足家庭聚餐不同年齡層的需求，並搭配時令蔬菜盤，提升整體套餐豐富度。其中，澳洲和牛板腱肉質紮實，油脂分布均勻；澳洲和牛橫膈膜肉香濃郁，帶有富有嚼勁的口感；澳洲穀飼牛舌則呈現彈嫩層次。雞腿肉可選擇香草、椒鹽或蒜泥奶油等不同風味，並搭配時令鮮蔬盤，讓整體燒肉組合更豐富均衡。配合父親節檔期，凡點購指定澳洲和牛套餐，可享Kirin生啤酒每杯8元加購優惠；消費者出生年月日含有兩個數字「8」，點購指定套餐還可享單桌88折優惠。此外，8月1日至31日凡至屋馬門市點購任一套餐，即可獲得刮刮卡一張，張張有獎，最大獎可獲澳洲和牛等豪華肉盤，藉由加碼回饋提升消費者回流意願。除父親節活動外，屋馬今年持續參與「台中鍋烤節」，即日起至8月14日，還可參加「屋馬鍋烤感謝祭」，透過投票支持台中在地鍋烤品牌，並參與屋馬推出的相關回饋活動。屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，屋馬從台中起家，希望透過鍋烤節持續推廣台中鍋烤文化，也期待吸引更多外地及海外旅客前來體驗在地餐飲特色，進一步帶動城市美食觀光。