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菲律賓海岸防衛隊於今（24）日指控中國海警船，連續兩天在存在主權爭議的民主礁（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）附近海域，對菲律賓公務船隻發射水砲。這已是本週內中菲在南海發生的第三起衝突事件。根據《路透社》報導，菲律賓方面表示，事發地點位於菲律賓專屬經濟海域內，一艘中國海警船朝菲律賓漁業及水產資源局船隻發射水砲，且雙方最近距離僅約7公尺，造成「極高的碰撞風險」。菲律賓海岸防衛隊發言人塔里耶拉（Jay Tarriela）表示，對中國海警「危險且不專業的行為」表達強烈譴責，並強調民主礁是菲律賓漁民的傳統作業漁場，「任何外國勢力都無權依法阻礙菲律賓漁民的合法權利」。對此，中國海警局於週五早些時候回應表示，菲律賓多艘政府與海警船隻，夥同大量漁船在黃岩島鄰近海域「非法聚集」。中方強調，在菲方官方船隻無視警告並「強行闖入」後，中國海警已依法採取警告驅離、航路管制及實施水砲噴射等控制措施。中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，「中方採取必要措施維護自身權利和安全合理合法，現場操作專業規範，無可指責」，林劍並呼籲「菲方應立即停止侵權挑釁，煽宣炒作」，並批評菲律賓是南海和平穩定的破壞者和麻煩製造者。除了連兩日的水砲事件外，兩國本週一才在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）爆發激烈衝突。馬尼拉當局指控，一名菲律賓水兵在對峙期間遭中國海警人員以警棍擊傷；中國則指責菲律賓海軍無視警告並試圖撞擊中國巡邏艇。事後，兩國均召見對方大使提出嚴正抗議。當時我國外交部曾強調，南海航行自由攸關區域和平與穩定，受到國際社會密切關注。譴責中方使用武力傷人，呼籲雙方保持克制，以和平方式解決紛爭，避免加劇區域緊張情勢。並稱將持續與區域友盟及理念相近國家合作，共同維護自由及開放的印太地區。