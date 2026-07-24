立法院會今（24）日表決三讀通過《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，主打「666方案」。政府將提供出生 6 萬元啟動金，並於 0 至 18 歲間發放成長津貼與帳戶撥補，孩子滿 18 歲時至少可累積領取 114 萬元！《NOWNEWS今日新聞》為您整理誰能領、發放方式、提領用途限制，以及與賴清德總統520宣示政策「0-18歲每月5000元」的差異懶人包。
🟡誰能領且何時上路？適用對象與實施時程看懂
適用對象： 依三讀條文規定，未滿 18 歲的中華民國國民，且須在國內設有住所、每年居住滿 183 天。
實施時程： 條例規定自公布日（總統簽署公布）起正式施行。
版本釐清： 本法案為全民適用的全新法條，非 107 年僅針對弱勢團體的舊版帳戶，完整條文後續可至立法院公報查閱。
🟡最多能領114萬！政府撥補與發放一次看
法案設計分為「兒少成長津貼」與「臺灣未來帳戶」兩大部分，總計政府至少投入 114 萬元：
啟動金： 孩子出生時，政府一次性撥入 6 萬元至未來帳戶。
0至6歲（成長津貼）： 每年發放 6 萬元現金（可隨時動支），7 年共 42 萬元。
7至17歲（雙軌撥補）： 每年發放 3 萬元現金（11 年共 33 萬）；另每年撥補 3 萬元至未來帳戶（11 年共 33 萬）。
家長與企業加碼： 家長可額外自存（每年上限 20 萬），雇主亦可贊助（每年上限 5 萬）。
🟡18歲提領限制公開！未按規定僅能退還自存款
提領條件： 滿 18 歲結清提領時，需提出「就學、就業、職業訓練、創業、購屋自備款或租屋費用」等用途證明。
違規懲罰： 若用途不符或未提證明，僅能領回自存款與企業贊助款，政府撥補款、啟動金及投資收益將全數繳回國庫。
財產保障： 政府投入資金不列入家庭所得計算，且不得作為扣押或強制執行標的，保障兒少資產累積。
🟡藍白版比賴清德版多拿6萬 兩大政策差異看懂
許多民眾關心，這與賴清德總統今年 5 月宣布的育兒政策有何不同？兩者主要在總金額與領取機制上有所差異：
藍白三讀版（台灣兒少成長及未來帳戶）： 0 至 18 歲至少可領 114 萬元。採「雙軌制」，包含可隨時動支的「成長津貼（75萬）」與滿 18 歲才可提領的「未來帳戶（39萬+出生6萬啟動金）」，未來帳戶提領須提出就學或購屋證明。
賴清德宣示版（行政院成長津貼）： 0 至 18 歲每人每月 5,000 元，共可領 108 萬元，原規劃採行政命令於 2027 年上路。
整體而言，立院表決通過的藍白版比賴清德版多出 6 萬元補助，且法律位階高於行政命令，並加入企業贊助與自存加碼機制。
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適用對象： 依三讀條文規定，未滿 18 歲的中華民國國民，且須在國內設有住所、每年居住滿 183 天。
實施時程： 條例規定自公布日（總統簽署公布）起正式施行。
版本釐清： 本法案為全民適用的全新法條，非 107 年僅針對弱勢團體的舊版帳戶，完整條文後續可至立法院公報查閱。
法案設計分為「兒少成長津貼」與「臺灣未來帳戶」兩大部分，總計政府至少投入 114 萬元：
啟動金： 孩子出生時，政府一次性撥入 6 萬元至未來帳戶。
0至6歲（成長津貼）： 每年發放 6 萬元現金（可隨時動支），7 年共 42 萬元。
7至17歲（雙軌撥補）： 每年發放 3 萬元現金（11 年共 33 萬）；另每年撥補 3 萬元至未來帳戶（11 年共 33 萬）。
家長與企業加碼： 家長可額外自存（每年上限 20 萬），雇主亦可贊助（每年上限 5 萬）。
🟡18歲提領限制公開！未按規定僅能退還自存款
提領條件： 滿 18 歲結清提領時，需提出「就學、就業、職業訓練、創業、購屋自備款或租屋費用」等用途證明。
違規懲罰： 若用途不符或未提證明，僅能領回自存款與企業贊助款，政府撥補款、啟動金及投資收益將全數繳回國庫。
財產保障： 政府投入資金不列入家庭所得計算，且不得作為扣押或強制執行標的，保障兒少資產累積。
許多民眾關心，這與賴清德總統今年 5 月宣布的育兒政策有何不同？兩者主要在總金額與領取機制上有所差異：
藍白三讀版（台灣兒少成長及未來帳戶）： 0 至 18 歲至少可領 114 萬元。採「雙軌制」，包含可隨時動支的「成長津貼（75萬）」與滿 18 歲才可提領的「未來帳戶（39萬+出生6萬啟動金）」，未來帳戶提領須提出就學或購屋證明。
賴清德宣示版（行政院成長津貼）： 0 至 18 歲每人每月 5,000 元，共可領 108 萬元，原規劃採行政命令於 2027 年上路。
整體而言，立院表決通過的藍白版比賴清德版多出 6 萬元補助，且法律位階高於行政命令，並加入企業贊助與自存加碼機制。