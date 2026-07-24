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▲「舞蹈教父」張勝豐登上《聚焦2.0》，分享郭台銘與妻子曾馨瑩的戀愛起點。（圖／年代）

「舞蹈教父」張勝豐曾替S.H.E、蔡依林、江蕙等天后打造無數經典舞台，不過外界鮮少知道，他其實也是鴻海創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩的媒人。近日，郭台銘遭週刊爆出與50歲謝姓女球友互動密切，引發外界關注婚姻狀況。而張勝豐日前登上《聚焦2.0》時，曝光自己當年如何牽起郭台銘與曾馨瑩的緣分，透露曾馨瑩剛加入舞團時就是公認的「仙女」，更因自己一句「陪練」建議，意外促成這段豪門姻緣。張勝豐是郭台銘與曾馨瑩這段緣分的「幕後功臣」之一。他透露曾馨瑩當年剛畢業就與他合作，因氣質出眾成為舞蹈團台柱，大家都稱她為「仙女」，多場大型演唱會的女主角非曾馨瑩莫屬。當初鴻海尾牙原本要找張勝豐教郭台銘跳國標舞，但他建議「找女生陪練比較好」，於是推薦了曾馨瑩，意外促成這段豪門姻緣。後來曾馨瑩傳出喜訊時，還特地到辦公室親自向他報喜，讓他送上滿滿祝福。這段豪門婚姻近日再度成為話題，因為郭台銘日前遭週刊拍到與一名50歲謝姓女球友互動密切，女方一度出國避風頭，返台後又被目擊與郭台銘私下見面，察覺媒體跟拍後便迅速離開現場。截至目前為止，郭台銘、曾馨瑩及該名謝姓女球友皆未對相關報導做出任何回應。