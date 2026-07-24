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▲王子更新Instagram限時動態，分享聖經經文「祝你凡事順利，身體和靈魂一樣健康」。（圖／翻攝自IG@prince_pstar）

藝人范姜彥豐今（24）日公開搬家影片，透露兩個多星期前突然接獲通知，目前居住的住所「被賣掉了」，只能緊急搬離，並感嘆每次回到家打開大門，看見屋內一片漆黑時，「心裡還是會揪一下」，再度引發外界關注他與前妻粿粿婚變後的房產問題，巧合的是神隱多時的王子突然更新IG，發文分享分享一段聖經經文，寫下「祝你凡事順利，身體和靈魂一樣健康」，時機點相當巧合。巧合的是，就在范姜彥豐影片曝光後不久，捲入婚變風波的王子（邱勝翊）也更新Instagram限時動態，分享一段聖經經文寫道：「祝你凡事順利，身體和靈魂一樣健康。（May all go well with you and that you, as it goes well with your soul.／3 John 1:2）」，並搭配Justin Bieber歌曲〈EVERYTHIN〉。值得一提的是，王子此次限時動態關閉留言功能，無法讓網友直接回覆互動。由於發文時機點正好落在范姜彥豐公開搬家心聲後，也引發不少網友聯想，不過王子並未說明發文是否與近日事件有關。范姜彥豐在影片中表示，「兩個多禮拜前的某天，我突然收到通知說我現在的住所被賣掉了，沒錯，就是這麼突然，就是這麼毫無預警。」因此只能臨時聯繫搬家公司，在短時間內完成搬遷。范姜彥豐紀錄搬家公司一早進屋打包、搬運家具，短短幾個小時便完成搬家。范姜彥豐也感謝搬家師傅專業又細心，直呼原本以為很麻煩的搬家，終於在大家幫忙下順利完成。