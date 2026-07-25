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「長榮航空高爾夫球公開賽」今年4月首度在布里斯本舉辦大受好評，11月8日將再度攜手雄獅旅遊、永信旅遊、富盟旅遊、尊榮假期共同推出5天4夜的日本愛媛行程，即日起開放報名。9月8日前完成報名即可享有早鳥優惠，每人團費折1,000元；參加布里斯本站賽事的球友可再享1,000元優惠。行程安排三座愛媛球場，包含坐擁夕陽美景與南歐莊園風格的「Sunset Hills鄉村俱樂部」、占地50萬坪具職業級規格的「愛媛高爾夫俱樂部」，以及能眺望四國山脈、以多變果嶺設計聞名的「滝の宮鄉村俱樂部」，沿途還可欣賞層層秋色與瀨戶內海沿岸的優美景緻。此外，每位球友皆可獲得高爾夫球具外袋、蜜柑狗高爾夫球禮盒及高爾夫球帽等紀念禮品，無限萬哩遊會員還可再獲贈5,000獎勵哩程，每人68,800元。「長榮航空高爾夫球公開賽」頒獎晚宴，淨桿冠軍得主可獲得長榮航空全球不限航點商務艙來回機票1張；淨桿亞軍及季軍分別獲得長榮航空全球不限航點來回豪經艙及經濟艙機票。此外，晚宴會場還將加碼抽出1位獲贈長榮航空無限萬哩遊獎勵哩程50,000哩及亞洲不限航點經濟艙來回機票1張等多項好禮。長榮航空持續結合雄獅旅遊、永信旅遊、富盟旅遊與尊榮假期等，共同開創「長榮航空高爾夫假期」系列產品，目前已推出日本愛媛縣、神戶、泰國曼谷及澳洲布里斯本四個城市的團體旅遊產品，提供高爾夫球愛好者更豐富且多元的旅遊行程。